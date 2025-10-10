Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Peskov: Putin ve Aliyev, Duşanbe'deki görüşmede ikili ilişkilerdeki tüm acil sorunları ele aldı
Peskov: Putin ve Aliyev, Duşanbe'deki görüşmede ikili ilişkilerdeki tüm acil sorunları ele aldı
10.10.2025
dünya
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
i̇lham aliyev
rusya
azerbaycan
duşanbe
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin tüm acil konularını ele aldıklarını söyledi.Peskov, ‘Bakü'de gözaltına alınan Rus vatandaşlarının durumu ve Azerbaycan'ın onları serbest bırakmaya hazır olup olmadığına’ ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Gündemdeki tüm acil sorunlar, görüşme sırasında olumlu bir şekilde ele alındı" dedi.Peskov, görüşmenin Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki birikmiş konuları ele almak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, iki liderin olumlu bir yaklaşımla hareket ettiğini vurguladı.Daha önce Putin ve Aliyev, Duşanbe’de bir görüşme gerçekleştirmişti. Rus lider, Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçağının Rusya semalarında düşmesinin nedenleri hakkında mevkidaşına ayrıntılı bilgi vermişti. Aliyev ise Putin'e verdiği bilgiler ve AZAL uçağının düşme nedenlerinin araştırılmasını bizzat takip ettiği için teşekkür etmişti.
rusya
azerbaycan
duşanbe
01:18 10.10.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ikili ilişkilerdeki tüm acil sorunları olumlu bir çerçevede ele aldıklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin tüm acil konularını ele aldıklarını söyledi.
Peskov, ‘Bakü'de gözaltına alınan Rus vatandaşlarının durumu ve Azerbaycan'ın onları serbest bırakmaya hazır olup olmadığına’ ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Gündemdeki tüm acil sorunlar, görüşme sırasında olumlu bir şekilde ele alındı" dedi.
Peskov, görüşmenin Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki birikmiş konuları ele almak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, iki liderin olumlu bir yaklaşımla hareket ettiğini vurguladı.
Daha önce Putin ve Aliyev, Duşanbe’de bir görüşme gerçekleştirmişti. Rus lider, Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçağının Rusya semalarında düşmesinin nedenleri hakkında mevkidaşına ayrıntılı bilgi vermişti. Aliyev ise Putin'e verdiği bilgiler ve AZAL uçağının düşme nedenlerinin araştırılmasını bizzat takip ettiği için teşekkür etmişti.
