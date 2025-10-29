https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/korkunc-soygun-girisimindeki-maskeli-uclu-kuzenler-cikti-sonuc-trajik-olabilirdi-1100582913.html

Korkunç soygun girişimindeki maskeli üçlü 'kuzenler' çıktı: ‘Sonuç trajik olabilirdi'

Bu ay Virginia’da bir evde yaşanan bir soygun girişimiyle ilgili aranan maskeli üç kişinin, aslında aile üyeleri olduğu ve ‘şaka yaptıkları’ ortaya çıktı. Olayla ilgili yeni bilgileri polis açıkladı. Detaylar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100303961_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0baa09f2fcfbd533d21d16f4c8608ccd.jpg

ABD’deki Alexandria Polis Departmanı Şefi Tarrick McGuire, 100 saatten fazla süren soruşturmanın ardından dedektiflerin, korkutucu maskeler takarak bir aileye korku dolu anlar yaşatan üç şüphelinin, ev sahiplerinin kuzenleri olduğunu belirlediğini söyledi.Söz konusu şaka, Washington DC’nin hemen güneyinde yer alan Alexandria kentinde, 14 Ekim’de gerçekleşmişti.McGuire, üçlünün aileye tehditler savurduğu ve evde maddi hasara neden olduğu olayın, evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini belirtti.Videoda maskeli üç kişinin, “Ya siz dışarı çıkarsınız ya da biz içeri gireriz” diyerek ev sahiplerini tehdit ettiği görülüyordu.‘Sonuç trajik olabilirdi’McGuire, olayın ulusal basında geniş yankı bulmasının ardından çok sayıda ihbar aldıklarını ve bu sayede şüphelilerden biri olan yetişkin bir kadına ulaştıklarını açıkladı.Polis şefine göre söz konusu kadın, iki oğlu ve bir yeğeniyle birlikte ‘şaka’ olarak tanımladıkları girişimi organize etti. İki yetişkin ve bir çocuğun da olayı baştan sona cep telefonlarıyla kayda aldığı ifade edildi.McGuire, yaşananları ‘ahlaki bir hata’ olarak tanımlayarak, “Eğer ev sahibi paniğe kapılıp ateş etseydi sonuç çok daha trajik olabilirdi, birileri ölebilirdi” dedi.Ev sahibinin yalnızca 911’i aramakla kalmadığını, aynı zamanda kardeşini de yardıma çağırdığını belirten McGuire, kardeşin olay yerine dolu bir silahla geldiğini söyledi.Soruşturma kapanıyorPolis şefi, olayda cezai işlem uygulanmayacağını da duyurdu. Ev sahibi ailenin şikayetçi olmaması nedeniyle şüphelilerin kimlikleri açıklanmadı. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

