‘Ya siz çıkın ya da biz gireriz’: Maskeli üçlü ev sahiplerini tehdit etti

ABD’de polis, bir evin önünde korkunç kostümler giymiş üç kişinin, korkmuş bir aileyi tehdit ettiği ve girişimde bulunduğu bir video sonrası soruşturma başlattı. Detaylar haberde...

Olay, ABD’nin başkenti Washington D.C.’nin hemen güneyinde yer alan Alexandria şehrinde, 14 Ekim Salı günü bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Alexandria Polis Departmanı Halkla İlişkiler Sorumlusu Rebekka Heite, çevrimiçi olarak viral hale gelen videoyla bağlantılı olarak üç şüphelinin arandığını açıkladı.Heite, olayla ilgili henüz herhangi bir gözaltı yapılmadığını söyledi. ‘Bu çok ciddi bir durum’Alexandria Polis Şefi Tarrick McGuire, basın toplantısında, söz konusu üçlünün eve girmeye çalıştığına inandıklarını belirtti.“Bu çok ciddi bir durum” diyen McGuire ekledi:‘İlk başta şaka sandım’Ev sahibi Shayla Whiteside, yerel basına verdiği röportajda başlangıçta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.Ancak olay hızla değişti. Whiteside şunları anlattı:‘Ya çıkarsınız ya biz gireriz’Sonunda, video üç şüphelinin uzaklaştığını gösteriyor. Birinin, “Geri döneceğiz” dediği duyuluyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.Korku filminden ilham almış olabilirlerMaskeli soyguncular, Amerikan basınına göre 2008 korku filminden ilham almış olabilir.

