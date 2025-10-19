https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/ya-siz-cikin-ya-da-biz-gireriz-maskeli-uclu-ev-sahiplerini-tehdit-etti-1100304205.html
‘Ya siz çıkın ya da biz gireriz’: Maskeli üçlü ev sahiplerini tehdit etti
ABD’de polis, bir evin önünde korkunç kostümler giymiş üç kişinin, korkmuş bir aileyi tehdit ettiği ve girişimde bulunduğu bir video sonrası soruşturma başlattı. Detaylar haberde...
Olay, ABD’nin başkenti Washington D.C.’nin hemen güneyinde yer alan Alexandria şehrinde, 14 Ekim Salı günü bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Alexandria Polis Departmanı Halkla İlişkiler Sorumlusu Rebekka Heite, çevrimiçi olarak viral hale gelen videoyla bağlantılı olarak üç şüphelinin arandığını açıkladı.Heite, olayla ilgili henüz herhangi bir gözaltı yapılmadığını söyledi. ‘Bu çok ciddi bir durum’Alexandria Polis Şefi Tarrick McGuire, basın toplantısında, söz konusu üçlünün eve girmeye çalıştığına inandıklarını belirtti.“Bu çok ciddi bir durum” diyen McGuire ekledi:‘İlk başta şaka sandım’Ev sahibi Shayla Whiteside, yerel basına verdiği röportajda başlangıçta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.Ancak olay hızla değişti. Whiteside şunları anlattı:‘Ya çıkarsınız ya biz gireriz’Sonunda, video üç şüphelinin uzaklaştığını gösteriyor. Birinin, “Geri döneceğiz” dediği duyuluyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.Korku filminden ilham almış olabilirlerMaskeli soyguncular, Amerikan basınına göre 2008 korku filminden ilham almış olabilir.
15:57 19.10.2025 (güncellendi: 16:03 19.10.2025)
Olay, ABD’nin başkenti Washington D.C.’nin hemen güneyinde yer alan Alexandria şehrinde, 14 Ekim Salı günü bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Alexandria Polis Departmanı Halkla İlişkiler Sorumlusu Rebekka Heite, çevrimiçi olarak viral hale gelen videoyla bağlantılı olarak üç şüphelinin arandığını açıkladı.
Heite, olayla ilgili henüz herhangi bir gözaltı yapılmadığını söyledi.
Alexandria Polis Şefi Tarrick McGuire, basın toplantısında, söz konusu üçlünün eve girmeye çalıştığına inandıklarını belirtti.
“Bu çok ciddi bir durum” diyen McGuire ekledi:
İlk başta şaka yapıyor gibi davranmaya başladılar. Ancak daha sonra aileye yönelik tehditkar ve korkutucu sözler söyleyerek iş ciddileşti. Yasalarımıza göre, evlerinde bulunan kişiler kendilerini savunma hakkına sahip.
Ev sahibi Shayla Whiteside, yerel basına verdiği röportajda başlangıçta bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.
Ancak olay hızla değişti. Whiteside şunları anlattı:
Ön kapıyı açmaya çalıştılar, kolları salladılar, arka bahçemin çitini kırdılar ve arka ekranı parçalayarak tehditler savurdular. Bizi öldüreceklerini ve geri geleceklerini söylediler.
‘Ya çıkarsınız ya biz gireriz’
Video, maskeli kişilerden birinin kapı zilini çalmasıyla korkutucu olayın başladığını gösteriyor. Daha sonra üçlü sırayla kapıyı çalıyor
ve bir noktada kapı koluna yükleniyor.
Videoda, maskeli kişilerden biri, “Ya çıkarsınız ya biz gireriz” diyerek aileyi kapıyı açmaya zorluyor. Kim oldukları sorulduğunda, “En kötü kabusunuz”
yanıtını veriyor. Başka bir maskeli şüpheli ise, “Seni görüyorum… kapıyı aç” diyor.
Sonunda, video üç şüphelinin uzaklaştığını gösteriyor. Birinin, “Geri döneceğiz” dediği duyuluyor. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Korku filminden ilham almış olabilirler
Maskeli soyguncular, Amerikan basınına göre 2008 korku filminden ilham almış olabilir.
Videodaki üçlünün davranışları, 2008 yapımı korku filmi The Strangers’ta yer alan üç aktörün
oynadığı karakterleri andırıyor. Filmde, maskeli üç kişi James Hoyt ve Kristen McKay adlı çiftin evlerine musallat oluyor.