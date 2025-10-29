Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, New York'ta Dış İlişkiler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırılarını 'kendileri açısından büyük hayal kırıklığı yaratan ve üzücü gelişmeler' olarak değerlendirdi.'Kabul etmesi için çabalıyoruz'Al Sani, Filistinli Hamas'ın Gazze'deki yönetimden çekilmeye istekli olduğunu belirterek, "Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini kabul etmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.Katar Başbakanı ayrıca, ABD destekli ateşkesin, salı günü yaşanan ihlale rağmen devam etmesini beklediklerini ifade etti ve ekledi:Ateşkes yeniden yürürlükteİsrail ordusu, dün başlattıkları yoğun bombardımanın ardından bugün Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya düzenlenen saldırıların ardından siyasi iradenin talimatı doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı" ifadeleri kullanıldı.Ordunun açıklamasında, son saldırılarda farklı silahlı gruplara mensup 30 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. İsrail ordusu, "ateşkese bağlı kalacağını" ancak "ihlallere sert yanıt vereceğini" belirtti.İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi. Aynı haberlere göre, Hamas'ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli iki ölü rehinenin cenazesini teslim etmesi bekleniyor.
Katar Başbakanı: Hamas'ın silahsızlanması için çabalıyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, New York’ta Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze'de İsrail’in düzenlediği hava saldırılarını ‘kendileri açısından büyük hayal kırıklığı yaratan ve üzücü gelişmeler’ olarak değerlendirdi.

‘Kabul etmesi için çabalıyoruz’

Al Sani, Filistinli Hamas'ın Gazze’deki yönetimden çekilmeye istekli olduğunu belirterek, “Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini kabul etmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.
Katar Başbakanı ayrıca, ABD destekli ateşkesin, salı günü yaşanan ihlale rağmen devam etmesini beklediklerini ifade etti ve ekledi:

Neyse ki tarafların her ikisi de ateşkesin sürmesi ve anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini kabul ediyor.

Ateşkes yeniden yürürlükte

İsrail ordusu, dün başlattıkları yoğun bombardımanın ardından bugün Gazze Şeridi’nde ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Hamas’ın ihlallerine karşı onlarca noktaya düzenlenen saldırıların ardından siyasi iradenin talimatı doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı” ifadeleri kullanıldı.
Ordunun açıklamasında, son saldırılarda farklı silahlı gruplara mensup 30 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. İsrail ordusu, “ateşkese bağlı kalacağını” ancak “ihlallere sert yanıt vereceğini” belirtti.
İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi. Aynı haberlere göre, Hamas’ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki İsrailli iki ölü rehinenin cenazesini teslim etmesi bekleniyor.
