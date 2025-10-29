Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Ateşkes sonrası Gazze'de yıkım: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı, 250’den fazla yaralı var
Ateşkes sonrası Gazze'de yıkım: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı, 250’den fazla yaralı var
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 100'ü geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 46'sı çocuk, 20'si kadın olmak üzere... 29.10.2025
Gazze Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Pazartesi günü başlattığı yoğun hava saldırılarının bilançosunun giderek ağırlaştığını duyurdu. Bakanlık, saldırılarda ölenlerin sayısının 100'ü geçtiğini, yaralı sayısının ise 250'yi aştığını bildirdi.Açıklamaya göre, sadece son 24 saatte 46'sı çocuk, 20'si kadın olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların arasında 78 çocuk ve 84 kadın bulunuyor. Hastanelerin kapasitesinin dolduğu, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bildiriliyor.Hastaneler alarmdaGazze'deki sağlık yetkilileri, yaralı sayısının hızla arttığını ve birçok hastanenin artık ilaç, oksijen ve elektrik yetersizliği nedeniyle kritik durumda olduğunu belirtiyor.Hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolarken, doktorlar "yakıt tedariki durursa hastaları kurtarmamız imkânsız hale gelecek" uyarısında bulundu.İsrail'den yeni operasyon sinyaliİsrail ordusu, saldırıların "Hamas hedeflerine misilleme" olarak düzenlendiğini açıkladı. Ordu sözcüsü, operasyonların "terör unsurları ortadan kaldırılıncaya kadar" süreceğini söyledi.Ancak Gazze'deki sivil kayıpların artması, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler ve birçok insan hakları kuruluşu, İsrail'i "orantısız güç kullanımı" nedeniyle kınadı.Uluslararası tepki büyüyorBM Genel Sekreteri António Guterres, her iki tarafı da "derhal ateşkese" çağırdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi de, "Gazze'de sivillerin korunması uluslararası hukukun gereğidir" açıklamasında bulundu.ABD yönetimi ise "İsrail'in kendini savunma hakkı" vurgusunu yineledi ancak sivil kayıpların endişe verici düzeye ulaştığını belirtti.
Ateşkes sonrası Gazze'de yıkım: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı, 250’den fazla yaralı var

13:10 29.10.2025
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar, Sderot sınır hattından görüntülendi
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar, Sderot sınır hattından görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 100’ü geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 46’sı çocuk, 20’si kadın olmak üzere en az 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 253 kişinin yaralandığını açıkladı. Uluslararası toplumdan “acil ateşkes” çağrıları artıyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Pazartesi günü başlattığı yoğun hava saldırılarının bilançosunun giderek ağırlaştığını duyurdu. Bakanlık, saldırılarda ölenlerin sayısının 100’ü geçtiğini, yaralı sayısının ise 250’yi aştığını bildirdi.
Açıklamaya göre, sadece son 24 saatte 46’sı çocuk, 20’si kadın olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların arasında 78 çocuk ve 84 kadın bulunuyor. Hastanelerin kapasitesinin dolduğu, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bildiriliyor.

Hastaneler alarmda

Gazze’deki sağlık yetkilileri, yaralı sayısının hızla arttığını ve birçok hastanenin artık ilaç, oksijen ve elektrik yetersizliği nedeniyle kritik durumda olduğunu belirtiyor.
Hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolarken, doktorlar “yakıt tedariki durursa hastaları kurtarmamız imkânsız hale gelecek” uyarısında bulundu.

İsrail’den yeni operasyon sinyali

İsrail ordusu, saldırıların “Hamas hedeflerine misilleme” olarak düzenlendiğini açıkladı. Ordu sözcüsü, operasyonların “terör unsurları ortadan kaldırılıncaya kadar” süreceğini söyledi.
Ancak Gazze’deki sivil kayıpların artması, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler ve birçok insan hakları kuruluşu, İsrail’i “orantısız güç kullanımı” nedeniyle kınadı.

Uluslararası tepki büyüyor

BM Genel Sekreteri António Guterres, her iki tarafı da “derhal ateşkese” çağırdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi de, “Gazze’de sivillerin korunması uluslararası hukukun gereğidir” açıklamasında bulundu.
ABD yönetimi ise “İsrail’in kendini savunma hakkı” vurgusunu yineledi ancak sivil kayıpların endişe verici düzeye ulaştığını belirtti.
