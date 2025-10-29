https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ateskes-sonrasi-gazzede-yikim-israil-saldirilarinda-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-100u-asti-250den-1100582805.html

Ateşkes sonrası Gazze'de yıkım: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı, 250’den fazla yaralı var

Ateşkes sonrası Gazze'de yıkım: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı, 250’den fazla yaralı var

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 100’ü geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 46’sı çocuk, 20’si kadın olmak üzere... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T13:10+0300

2025-10-29T13:10+0300

2025-10-29T13:10+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

gazze

gazze şeridi

filistin sağlık bakanlığı

ortadoğu

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100566788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6022acbc7be6e6f76a1ddcc7d986c978.jpg

Gazze Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Pazartesi günü başlattığı yoğun hava saldırılarının bilançosunun giderek ağırlaştığını duyurdu. Bakanlık, saldırılarda ölenlerin sayısının 100’ü geçtiğini, yaralı sayısının ise 250’yi aştığını bildirdi.Açıklamaya göre, sadece son 24 saatte 46’sı çocuk, 20’si kadın olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların arasında 78 çocuk ve 84 kadın bulunuyor. Hastanelerin kapasitesinin dolduğu, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği bildiriliyor.Hastaneler alarmdaGazze’deki sağlık yetkilileri, yaralı sayısının hızla arttığını ve birçok hastanenin artık ilaç, oksijen ve elektrik yetersizliği nedeniyle kritik durumda olduğunu belirtiyor.Hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolarken, doktorlar “yakıt tedariki durursa hastaları kurtarmamız imkânsız hale gelecek” uyarısında bulundu.İsrail’den yeni operasyon sinyaliİsrail ordusu, saldırıların “Hamas hedeflerine misilleme” olarak düzenlendiğini açıkladı. Ordu sözcüsü, operasyonların “terör unsurları ortadan kaldırılıncaya kadar” süreceğini söyledi.Ancak Gazze’deki sivil kayıpların artması, uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. Birleşmiş Milletler ve birçok insan hakları kuruluşu, İsrail’i “orantısız güç kullanımı” nedeniyle kınadı.Uluslararası tepki büyüyorBM Genel Sekreteri António Guterres, her iki tarafı da “derhal ateşkese” çağırdı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi de, “Gazze’de sivillerin korunması uluslararası hukukun gereğidir” açıklamasında bulundu.ABD yönetimi ise “İsrail’in kendini savunma hakkı” vurgusunu yineledi ancak sivil kayıpların endişe verici düzeye ulaştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-abd-ile-guney-kore-ticaret-anlasmasina-vardi-1100582302.html

i̇srail

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, gazze, gazze şeridi, filistin sağlık bakanlığı, ortadoğu, haberler