Jamaika tarihinin en güçlü kasırgası Melissa, karaya vurmaya hazırlanıyor: 'Bölge altyapısı buna dayanamaz'

Dünyanın en güçlü kasırgalarından biri olan Melissa, Jamaika’ya ilerliyor. Kategori 5 şiddetindeki fırtına, adanın altyapısı için büyük risk oluşturuyor. Meteorologlar ve yetkililer vatandaşları uyarıyor.

Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası, şimdi de Jamaika'ya doğru ilerliyor. Uzmanlar Melissa Kasırgası'nın, Jamaika tarihinin kaydedilen en güçlü kasırgası olarak tarihe geçeceğini belirtti. ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) verilerine göre Kategori 5 seviyesindeki Kasırga Melissa, bugün sabah saatlerinde ülkenin güneyinden karaya vuracağı belirtildi.Meteorologlar, fırtınanın St. Elizabeth bölgesinden girip St. Ann üzerinden kuzeye doğru ilerleyeceğini belirtti. Uzmanlar, saatte 280 kilometreyi bulan rüzgarlarla gelen Melissa’nın adayı boydan boya geçmesini beklediklerini iletti.'Bölge altyapısı Kategori 5 kasırgaya dayanamaz'Jamaika Başbakanı Andrew Holness, “Bölgedeki hiçbir altyapı Kategori 5 kasırgaya dayanamaz. Şimdi asıl mesele toparlanma hızımız. Asıl mücadele bu olacak” dedi.Kasırga henüz karaya ulaşmadan, ülke genelinde toprak kaymaları, devrilen ağaçlar ve elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, hasar tespitinin uzun süreceğini ve fırtınanın ardından temizliğin “çok yavaş ilerleyeceğini” ifade etti.Jamaika Sağlık Bakanı Christopher Tufton, deniz seviyesinin 4 metreye kadar yükselebileceğini belirterek kıyıdaki hastanelerde önlem alındığını, bazı hastaların üst katlara taşındığını söyledi.Jamaika'nın ardından Küba'yı vuracak: Tahliyeler başladıFırtına, Jamaika’da 3, Haiti’de 3 ve Dominik Cumhuriyeti’nde 1 olmak üzere toplam 7 kişinin ölümüne yol açtı.Jamaika Meteoroloji Servisi Direktörü Evan Thompson, “Bunu birlikte atlatacağız” derken, çevre ve su kaynakları bakanı Matthew Samuda, 'her damlanın değerli olacağını' belirterek halka suyu dikkatli kullanmaları çağrısında bulundu.Melissa’nın salı akşamı Küba’nın doğusunda da karaya ulaşması bekleniyor. Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo ve Holguin bölgelerinde kasırga uyarısı, Las Tunas’ta ise tropikal fırtına uyarısı yapıldı. Küba hükümeti, Santiago dahil 600 binden fazla kişiyi tahliye etti.Kasırganın çarşamba akşamına kadar Bahamalar’ın güneydoğusuna ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bölgede fırtına uyarıları sürerken, Haitililer ve Dominikliler de yoğun yağış ve sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.Gilbert Kasırgası 300'den fazla can kaybına yol açmıştı1988’de Karayipler’i vuran Kasırga Gilbert, o dönem bölge tarihinin en güçlü kasırgası olarak kayıtlara geçmişti. Jamaika’da 45 kişinin yaşamını yitirdiği fırtına, Karayipler genelinde 300’den fazla can kaybına yol açmış, binlerce kişiyi yaralamış ve yüz binlerce insanı evsiz bırakmıştı.Gilbert’ten sonra Kasırga Ivan (2004) Jamaika ve Cayman Adaları’nda büyük yıkım yaratmış, 120’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Ardından Kasırga Dorian (2019), Bahamalar’da saatte 295 kilometreye ulaşan rüzgarlarıyla binlerce evi yerle bir etmiş ve yaklaşık 245 can kaybı ile Karayipler’in en ölümcül fırtınalarından biri olarak tarihe geçmişti.Dünya genelinde şimdiye kalan ölçülen en güçlü siklon: Patricia KasırgasıDünya genelinde şimdiye kadar ölçülen en güçlü tropikal siklon, Kasırga Patricia (2015) olarak kayda geçmişti. Meksika açıklarında oluşan Patricia, rüzgar hızının saatte 345 kilometreye (215 mil) ulaşmasıyla modern meteoroloji tarihinde rekor kırmıştı. Şiddetine rağmen, Meksika’nın dağlık kıyı yapısı nedeniyle hızla zayıflamış ve beklenenden daha az can kaybına yol açmıştı.Patricia’dan sonra Haiyan (2013) ve Dorian (2019) gibi fırtınalar da benzer güçte kasırgalar olarak tarihe geçti. Filipinler’i vuran Haiyan, saatte 315 kilometrelik rüzgarlarıyla 6 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Bahamalar’da 2019’da yaşanan Dorian ise yüzlerce kişinin hayatına mal olmuş, ada nüfusunun büyük bölümünü evsiz bırakmıştı.Bu ölçekteki kasırgalar, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte her geçen yıl daha sık görülmeye başladı. Uzmanlar, Melissa’nın rüzgar gücü açısından Patricia’dan sonra kaydedilen en güçlü fırtınalardan biri olduğunu, bölgesel yıkımın ise Gilbert ve Dorian düzeyinde olabileceğini belirtiyor.

