Japonya’dan Trump’a: Rus LNG’sinden vazgeçemeyiz
Japon hükümet kaynaklarının aktardığına göre, Japonya Başbakanı Takaichi Sanae, 28 Ekim'de Tokyo'da yaptığı görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'a, Rus LNG’sinden ani bir şekilde vazgeçmenin ülkenin enerji arz güvenliği ve ekonomik istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.Takaichi, “Eğer Japonya bu projelerden çekilirse, bundan sadece Rusya ve Çin memnun olur” ifadelerini kullandı.ABD yönetimi, G7 ülkelerinin Rus enerji kaynaklarından tamamen vazgeçmesi yönündeki ısrarını sürdürüyor. Avrupa Birliği ise halihazırda Rus LNG ithalatını tamamen yasaklamayı değerlendiriyor. Ancak Japonya, LNG ihtiyacının yaklaşık yüzde 9'unu Rusya'dan, büyük ölçüde Japon Mitsubishi ve Mitsui şirketlerinin de ortak olduğu Sahhalin-1 ve Sahalin-2 projelerinden karşılıyor.
