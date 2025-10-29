Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/izmirde-dalgic-polisler-sualtinda-turk-bayragi-acti-1100593743.html
İzmir'de dalgıç polisler sualtında Türk bayrağı açtı
İzmir'de dalgıç polisler sualtında Türk bayrağı açtı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, denizin derinliklerinde de coşkuyla kutlandı. Dalgıç polisler, su altında Türk bayrağı açarak... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T17:49+0300
2025-10-29T17:49+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
i̇zmir körfezi
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
türk
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100593569_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e89e440a0b7dd3c44fbc8c36ce71e0f9.jpg
Aliağa’ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme açıklarında batan ve zamanla deniz canlıları için yapay resife dönüşen Monem adlı gemi, özel dalış etkinliğine ev sahipliği yaptı.Beş kişilik dalış ekibi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla batığa dalış gerçekleştirerek su altında Türk bayrağını açtı. Dalgıçların bu anlamlı gösterisi, hem su altından hem de havadan görüntülendi.Etkinlik, hem yerli hem yabancı dalış tutkunlarının ilgi odağı olurken, katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu denizin metrelerce altında yaşamanın gururunu paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/antalyada-29-ekim-coskusu-gokyuzunde-50-parasutcu-turk-bayraklariyla-atladi-1100592469.html
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100593569_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fd7b22ced403dc8da69d3c35b59c5ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇zmir, i̇zmir körfezi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, türk, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
türkiye, i̇zmir, i̇zmir körfezi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, türk, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı

İzmir'de dalgıç polisler sualtında Türk bayrağı açtı

17:49 29.10.2025
© AA / Lokman İlhanTürk bayrağı
Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
İzmir’in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, denizin derinliklerinde de coşkuyla kutlandı. Dalgıç polisler, su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne anlamlı bir görüntüyle selam durdu.
Aliağa’ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme açıklarında batan ve zamanla deniz canlıları için yapay resife dönüşen Monem adlı gemi, özel dalış etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Beş kişilik dalış ekibi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla batığa dalış gerçekleştirerek su altında Türk bayrağını açtı. Dalgıçların bu anlamlı gösterisi, hem su altından hem de havadan görüntülendi.
Etkinlik, hem yerli hem yabancı dalış tutkunlarının ilgi odağı olurken, katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu denizin metrelerce altında yaşamanın gururunu paylaştı.
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
TÜRKİYE
Antalya'da 29 Ekim coşkusu gökyüzünde: 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atladı
17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала