İzmir'de dalgıç polisler sualtında Türk bayrağı açtı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, denizin derinliklerinde de coşkuyla kutlandı. Dalgıç polisler, su altında Türk bayrağı açarak... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Aliağa’ya söküm için götürülürken 2004 yılında Çeşme açıklarında batan ve zamanla deniz canlıları için yapay resife dönüşen Monem adlı gemi, özel dalış etkinliğine ev sahipliği yaptı.Beş kişilik dalış ekibi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla batığa dalış gerçekleştirerek su altında Türk bayrağını açtı. Dalgıçların bu anlamlı gösterisi, hem su altından hem de havadan görüntülendi.Etkinlik, hem yerli hem yabancı dalış tutkunlarının ilgi odağı olurken, katılımcılar Cumhuriyet coşkusunu denizin metrelerce altında yaşamanın gururunu paylaştı.

