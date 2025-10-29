https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/antalyada-29-ekim-coskusu-gokyuzunde-50-parasutcu-turk-bayraklariyla-atladi-1100592469.html
Antalya'da 29 Ekim coşkusu gökyüzünde: 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atladı
Antalya'da 29 Ekim coşkusu gökyüzünde: 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atladı
Antalya'nın Kaş ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzü, kara ve denizde düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutladı. 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla
Kaş'ta organize edilen kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.Türk bayraklarıyla donatılan 65 tekne, yat limanından ayrılarak Kaş açıklarında görsel bir şölen oluşturdu. Kutlamaların en dikkat çekici anı ise Kaş Havacılık Spor Kulübü’ne bağlı 50 paraşütçünün gerçekleştirdiği gösteri oldu. Paraşütçüler, gökyüzünde Türk bayraklarıyla süzülürken izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.Atlayış yapan sporculardan biri, üzerinde Atatürk portresi bulunan 20 metrekarelik dev Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırarak büyük alkış aldı.
Antalya'da 29 Ekim coşkusu gökyüzünde: 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atladı
Antalya’nın Kaş ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gökyüzü, kara ve denizde düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutladı. 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.
Kaş'ta organize edilen kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.
Türk bayraklarıyla donatılan 65 tekne, yat limanından ayrılarak Kaş açıklarında görsel bir şölen oluşturdu. Kutlamaların en dikkat çekici anı ise Kaş Havacılık Spor Kulübü’ne bağlı 50 paraşütçünün gerçekleştirdiği gösteri oldu. Paraşütçüler, gökyüzünde Türk bayraklarıyla süzülürken izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Atlayış yapan sporculardan biri, üzerinde Atatürk portresi bulunan 20 metrekarelik dev Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırarak büyük alkış aldı.