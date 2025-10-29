https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/israil-ordusu-gazzede-ateskesin-yeniden-uygulamaya-baslandigini-duyurdu-1100579956.html

İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesin yeniden uygulamaya başlandığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesin yeniden uygulamaya başlandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, dün başlattıkları yoğun bombardımanın ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. Açıklamada, 'Hamas’ın... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T12:06+0300

2025-10-29T12:06+0300

2025-10-29T12:06+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

ortadoğu

i̇srail

gazze

gazze şeridi

hamas

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90004624b1f29fb81ceed569c65253c2.jpg

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde dün başlayan ağır saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Hamas’ın ihlallerine karşı onlarca noktaya düzenlenen saldırıların ardından siyasi iradenin talimatı doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı” ifadeleri kullanıldı.Ordunun açıklamasında, son saldırılarda farklı silahlı gruplara mensup 30 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. İsrail ordusu, “ateşkese bağlı kalacağını” ancak “ihlallere sert yanıt vereceğini” belirtti.İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi. Aynı haberlere göre, Hamas’ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki İsrailli iki ölü rehinenin cenazesini teslim etmesi bekleniyor.İsrail ordusu, salı akşamından bu yana “Hamas’ın ateşkes ihlali” gerekçesiyle Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 90’dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.İsrail ordusuna saldırı emri verilmiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, orduyla yaptığı güvenlik istişarelerinin ardından Gazze Şeridi’ne “güçlü saldırılar” düzenlenmesi talimatı vermişti. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu, güvenlik değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından askeri liderliğe Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar başlatılması emrini verdi” denilmişti.Netanyahu’nun emrinin ardından Gazze’de şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail medyası, toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı tarafından Hamas’ın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasıyla “yeniden işgal edilebilecek bölgelerin” haritasının sunulduğunu aktardı.Hamas ise saldırı emrine tepki olarak, planlanan rehine cenazesi teslim sürecini ertelediğini duyurdu. Ayrıca yaptığı açıklamada, İsrail’in son saldırılarının “ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali” olduğunu belirterek, anlaşmanın garantörlerini “işgale baskı yapmaya ve sivillere yönelik saldırıları durdurmaya” çağırdı.İsrail yayın kurumuna göre, Tel Aviv yönetimi saldırı planını ABD’ye iletti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in saldırılarına rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu, ancak “ara sıra küçük çatışmaların yaşanabileceğini” söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/netanyahu-gazzeye-guclu-saldiri-emri-verdi-1100558719.html

i̇srail

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes