İsrail Gazze’ye havadan saldırdı: 50 Filistinli hayatını kaybetti, ateşkes krizi büyüyor

Yerel kaynaklara göre, İsrail’in Salı gecesi Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında en az 50 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı ve bölgedeki hastaneler, bunlardan 22’sinin çocu olduğunu ve yaklaşık 200 yaralı olduğunu bildirdi.Hedef bölgeler ve zararSaldırılar; Gazze’nin kuzeyindeki Gazze Şehri ve Beyt Lahiya, merkezdeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nuseyrat ile güneydeki Han Yunus bölgelerinde gerçekleşti. Bu yerlerde konut blokları, evler ve okullar hedef alındı. Sivil Savunma enkaz altından çıkarılan kadın ve erkekleri bildirdi, kurtarma ekipleri “son derece zor koşullar” altında çalıştıklarını açıkladı.İsrail’in gerekçesi ve Hamas’ın yanıtıBinyamin Netanyahu’nun ofisi, orduya Gazze’ye “güçlü saldırılar” düzenlenmesi emrini verdiğini açıklarken, Israel Katz, Hamas’ı Salı günü güney Gazze’de bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan ve rehinelerin cenazelerinin iadesiyle ilgili şartları ihlal etmekten sorumlu tuttu. Hamas ise saldırıyla ilgisi olmadığını, ateşkese bağlı kaldığını ve İsrail bombardımanlarını ateşkesin “açık ihlali” olarak nitelendirdiğini bildirdi.ABD ve uluslararası boyutDonald Trump, arabuluculuğunu üstlendiği ateşkes sürecinin tehlikeye atılmayacağını vurgularken, “İsrail askerleri hedef alındığında karşılık vermeli” dedi. ABD ayrıca çatışmanın yeniden tırmanabileceği yönündeki uyarıları dikkate alıyor ancak süreci izlediğini belirtiyor.Gerginliğin büyüme riskiTarafların birbirini ateşkesi bozmakla suçlaması, bölgede yeniden büyük çaplı çatışma riskine işaret ediyor. İsrail “bedel ödetilecek” ifadesini kullanırken, Gazze’de sivil kayıpların artması uluslararası toplumu alarma geçirdi. Ayrıntılı kurtarma çalışmaları sürüyor; Sivil Savunma, kayıp sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
