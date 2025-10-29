https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/guney-koreden-abdye-350-milyar-dolarlik-yatirim-taahhudu-gumruk-vergileri-yuzde-15e-dusuruldu-1100592936.html

Güney Kore'den ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdü: Gümrük vergileri yüzde 15'e düşürüldü

Güney Kore'den ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdü: Gümrük vergileri yüzde 15'e düşürüldü

29.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesi sonucunda iki ülke, yeni ticaret anlaşması kapsamında karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürme kararı aldı. Güney Kore Ekonomi Danışmanı Kim Yong-beom, Seul'un ABD'ye toplam 350 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu miktarın 200 milyar dolarının doğrudan nakit, 150 milyar dolarının ise gemi inşası alanında olacağını belirtti.Trump: Anlaşma büyük ölçüde tamamlandıTrump, Asya turu kapsamında Güney Kore'de yaptığı açıklamada, anlaşmanın 'büyük ölçüde tamamlandığını' söyledi. Liderlerin iki saate yakın süren konuşmasında 'güvenlik meselelerinin' de ele alındığı aktarıldı. Trump, "Güney Kore ile bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok önemli konuda mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.Trump yönetimi yılın başında Güney Kore ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmiş, ancak Lee’nin müzakereleri sonucu oran yüzde 15’e indirilmişti. Seul ayrıca ABD’den 100 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alımı yapmayı taahhüt etti.Trump’a altın taç ve en yüksek devlet nişanı takdim edildiGüney Kore’deki görüşmeler öncesi Trump’a ülkenin en yüksek nişanı olan Mugunghwa Büyük Nişanı ve altın taç takdim edildi. Trump, “Şu an takmak isterdim,” diyerek hediyeyi teşekkürle kabul etti. Bu nişan, Kore Yarımadası’ndaki barışa katkılarından dolayı verildi.ABD–Çin görüşmesi Busan’da gerçekleşecekTrump, Asya turu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Busan’da düzenlenecek APEC Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Bu görüşme, Trump’ın göreve başlamasından sonra iki liderin ilk yüz yüze buluşması olacak. Trump, “Çin ile çok iyi bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Hem Çin hem de bizim için tatmin edici olacak” dedi.Trump, Güney Kore’de yaptığı konuşmada “Ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir. Bu Güney Kore için de geçerli, her ülke için de,” ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında bazı gruplar Trump karşıtı gösteriler düzenlerken, yüzlerce kişi de ABD-Kore ittifakını destekleyen mitinglerde yer aldı.

