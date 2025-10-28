https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/gullunun-olumunde-ferdi-aydinin-iddialarina-tugyan-ulkem-gulterden-yanit-1100548906.html

Güllü'nün ölümünde Ferdi Aydın'ın iddialarına Tuğyan Ülkem Gülter'den yanıt

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Güllü’nün sahne aldığı... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir boyut kazandı. Güllü’nün İstanbul’da sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “annesini öldürdü” sözleriyle suç duyurusunda bulundu.Olay, sanat camiasında büyük yankı uyandırırken, savcılık soruşturması Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülüyor.Ferdi Aydın: Kayıtlarda i̇tiraf varFerdi Aydın, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, elindeki WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtlarını savcılığa delil olarak sunduğunu belirtti. Aydın, Güllü’nün ölümünün kaza olmadığını savunarak, “Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kayıtlarda itiraf var. ‘Tuğyan bana annesini öldürdüğünü söyledi’ diyorlar” ifadelerini kullandı.Aydın, söz konusu kayıtların olayın cinayet olabileceğine dair önemli bilgiler içerdiğini öne sürdü.'Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum'Ferdi Aydın, açıklamasında şunları söyledi:“İfademde bildiklerimi anlattım. Şahitlerim şu anda içeride ifade veriyor. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım’ın telefonundaki kayıtları zorla sildirmiş. Kadını korkutmuş. Mesajların bir kısmı bende, hepsini dosyaya ekleyeceğiz. Tuğyan Hanım’ın eski sevgilisine ait ses kayıtları da var. Bu kayıtlarda madde kullandığını, kötü bir yaşam sürdüğünü söylüyor.”Aydın ayrıca, Bircan Hanım’a ait bir videoda Tuğyan Ülkem Gülter’in “Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm” dediğinin iddia edildiğini öne sürdü.Tuğyan Ülkem Gülter i̇ddialara yanıt verdiOrtaya atılan ağır suçlamaların ardından Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanarak iddialara yanıt verdi.Kendisine yöneltilen “Bu mesajlar sana mı ait?” sorusuna Gülter şu ifadelerle cevap verdi:“Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?”

