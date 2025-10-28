https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/61lik-deprem-sonrasi-sindirgida-25-yapida-hasar-var-calismalar-devam-ediyor-1100530708.html

6.1'lik deprem sonrası Sındırgı'da 25 yapıda hasar var: 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik deprem sonrası 25 binada hasar ihbarı yapıldı. AFAD ekipleri bölgede çalışmalarına devam ederken hasarlı... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığı bilgisini paylaştı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığını açıkladı.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, deprem sonrası 19 yaralı olduğunu belirterek 4 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.Balıkkesir'in Sındırgı ilçesinde gece boyunca artçı sarsıntılar devam ederken 4 üzerinde sarsıntılar kaydedildi:AFAD ekipleri Sındırgı'da çalışmalarına devam ettiğini belirtirken hasarlı yapılar kameraya yansıdı.

