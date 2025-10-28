Macaristan: ABD ile Rusya arasındaki kapsamlı anlaşma, Avrupa’da barışın anahtarı olabilir

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
23:36 28.10.2025
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
© Sputnik / Алексей Майшев
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, ABD ile Rusya arasındaki kapsamlı anlaşmanın, Avrupa’da barışın temel koşulu olabileceğini ifade etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, ABD ile Rusya arasında olası kapsamlı bir anlaşmanın Avrupa’da barışın sağlanması için kilit koşul olacağını söyledi.
Szijjarto, yaptığı açıklamada Avrupa liderlerinin Ukrayna sorununu çözmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini kasıtlı olarak sabote ettiğini belirterek, AB'nin çatışmanın devamını savunan 'intihar' politikasını eleştirdi.
Macar bakan ayrıca, Trump’ın, Avrupalı aktörlerin engelleyici çabalarına rağmen, Rusya ile bir anlaşmaya varmak için yeterli irade ve kararlılığı göstereceğine dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Neler olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini açıklamıştı.
Liderlerin daha önce telefon görüşmesinde bu toplantı üzerinde mutabık kaldıkları bildirilmişti. Trump, görüşmenin ilerleyen dönemde gerçekleşeceğini ifade etmişti.
Konu hakkında açıklama yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev de ABD medyasına verdiği röportajda, görüşmenin mutlaka yapılacağına inandığını ancak muhtemelen daha ileri bir tarihe erteleneceğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, “Somut tarih belirlenmemiş bir görüşmenin iptalinden söz etmek zor çünkü herhangi bir tarih üzerinde mutabakata varılmamıştı” açıklamasında bulunmuştu.
