FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti
FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi, ons altın fiyatlarını yüzde 0.9 aşağı çekti. 29.10.2025
dünya
fed
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
Gün içerisinde kısa süreliğine yüzde 2 değer kazanarak 4 bin doların üzerine çıkan değerli metal, FED kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Altın yüzde 0.9 değer kaybederek ons başına 3 bin 915.23 dolar seviyesine indi. Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi de düşüşte etkili oldu.20 Ekim 2023’te altın ons başına 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak son haftalarda görülen zayıflama eğilimi, Powell’ın açıklamalarıyla yeniden hız kazandı.
fed, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
fed, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
