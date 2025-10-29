https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/fed-karari-sonrasi-altin-dustu-ons-altin-yuzde-09-deger-kaybetti-1100598439.html

FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti

FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi, ons altın fiyatlarını yüzde 0.9 aşağı çekti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T22:45+0300

2025-10-29T22:45+0300

2025-10-29T22:45+0300

dünya

fed

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Gün içerisinde kısa süreliğine yüzde 2 değer kazanarak 4 bin doların üzerine çıkan değerli metal, FED kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Altın yüzde 0.9 değer kaybederek ons başına 3 bin 915.23 dolar seviyesine indi. Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi de düşüşte etkili oldu.20 Ekim 2023’te altın ons başına 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak son haftalarda görülen zayıflama eğilimi, Powell’ın açıklamalarıyla yeniden hız kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/fed-politika-faizini-yuzde-375-4-araligina-indirdi-1100596610.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın