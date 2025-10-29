Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/fed-karari-sonrasi-altin-dustu-ons-altin-yuzde-09-deger-kaybetti-1100598439.html
FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti
FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi, ons altın fiyatlarını yüzde 0.9 aşağı çekti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T22:45+0300
2025-10-29T22:45+0300
dünya
fed
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg
Gün içerisinde kısa süreliğine yüzde 2 değer kazanarak 4 bin doların üzerine çıkan değerli metal, FED kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Altın yüzde 0.9 değer kaybederek ons başına 3 bin 915.23 dolar seviyesine indi. Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi de düşüşte etkili oldu.20 Ekim 2023’te altın ons başına 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak son haftalarda görülen zayıflama eğilimi, Powell’ın açıklamalarıyla yeniden hız kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/fed-politika-faizini-yuzde-375-4-araligina-indirdi-1100596610.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a94831f3bd00bcdc9447807d5864b39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fed, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
fed, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın

FED kararı sonrası altın düştü: Ons altın yüzde 0.9 değer kaybetti

22:45 29.10.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA
Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi, ons altın fiyatlarını yüzde 0.9 aşağı çekti.
Gün içerisinde kısa süreliğine yüzde 2 değer kazanarak 4 bin doların üzerine çıkan değerli metal, FED kararının ardından yönünü aşağı çevirdi.
Altın yüzde 0.9 değer kaybederek ons başına 3 bin 915.23 dolar seviyesine indi. Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi de düşüşte etkili oldu.
20 Ekim 2023’te altın ons başına 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak son haftalarda görülen zayıflama eğilimi, Powell’ın açıklamalarıyla yeniden hız kazandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
EKONOMİ
Fed, politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına indirdi
21:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала