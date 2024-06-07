https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/nepal-ordusu-everest-dagi-ve-himalayalarda-bu-yil-11-ton-cop-dort-ceset-ve-bir-iskelet-bulundu-1084593751.html

Nepal ordusu: Everest Dağı ve Himalayalar’da bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet bulundu

Nepal ordusu: Everest Dağı ve Himalayalar’da bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet bulundu

Sputnik Türkiye

Nepal Ordusu, "Himalayalar'ı Kurtarma Çabası'' sloganıyla 2024 Dağ Temizleme Kampanyası kapsamında Everest, Lhotse ve Nuptse'nin de aralarında bulunduğu... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T09:35+0300

2024-06-07T09:35+0300

2024-06-07T09:42+0300

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The Himalayan Times'ın haberine göre Nepal Ordusu, geçen çarşamba günü Dünya Çevre Günü dolayısıyla Katmandu'da bir bayrak töreni düzenledi ve bunun Safa Himal Kampanyası-2024 kapsamında yapıldığını belirtti.Kampanya törenin kapanışında konuşan Genelkurmay Başkanı Prabhu Ram Sharma, olumsuz hava ve koşullara rağmen bu kampanya sırasında yaklaşık 11 ton çöp, dört insan cesedi ve bir iskelet toplandığını belirtti.Kampanyanın öneminin sadece 55 gün boyunca toplanan çöp miktarıyla ölçülemeyeceğini belirtti. Kampanyanın hem öncesinde hem de sonrasında elde edilen bazı başarıların yanı sıra Nepal halkının doğa ve çevrenin korunması konusundaki uluslararası kararlılığının da altını çizdi. “Olumsuz hava ve koşullara rağmen bu kampanya sırasında yaklaşık 11 ton çöp, dört terk edilmiş insan cesedi ve bir iskelet toplandı. Bu bir başarı misyonu olduğu kadar, belirlediğimiz ve kabul ettiğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı tamamlama kabiliyetimizi gösterdiğimiz bir hazırlık misyonudur” dedi. ”Ancak bayrak törenlerinde de ifade ettiğim gibi, çöp toplama verileri standartlarından sadece bir tanesidir. Yaklaşık 55 gün süren bu kampanya sırasında toplanan çöp miktarı önemini ortaya koymamaktadır. Bu sadece bir başlangıç. Kampanyanın hem kampanya sırasında hem de sonrasında elde ettiği bazı başarılar, Nepal halkının bu konudaki uluslararası kararlılığını ortaya koymuştur.''

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