Nepal ordusu: Everest Dağı ve Himalayalar’da bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, en çok tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Avrupa ülkesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/nepal-ordusu-everest-dagi-ve-himalayalarda-bu-yil-11-ton-cop-dort-ceset-ve-bir-iskelet-bulundu-1084593751.html
Nepal ordusu: Everest Dağı ve Himalayalar’da bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet bulundu
Nepal ordusu: Everest Dağı ve Himalayalar’da bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet bulundu
Sputnik Türkiye
Nepal Ordusu, "Himalayalar'ı Kurtarma Çabası'' sloganıyla 2024 Dağ Temizleme Kampanyası kapsamında Everest, Lhotse ve Nuptse'nin de aralarında bulunduğu... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:35+0300
2024-06-07T09:42+0300
dünya
himalaya dağları
everest dağı
everest
ceset
çöp
nepal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103657/51/1036575119_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d864be54d5b1e83e60f6c7b92c043875.jpg
The Himalayan Times'ın haberine göre Nepal Ordusu, geçen çarşamba günü Dünya Çevre Günü dolayısıyla Katmandu'da bir bayrak töreni düzenledi ve bunun Safa Himal Kampanyası-2024 kapsamında yapıldığını belirtti.Kampanya törenin kapanışında konuşan Genelkurmay Başkanı Prabhu Ram Sharma, olumsuz hava ve koşullara rağmen bu kampanya sırasında yaklaşık 11 ton çöp, dört insan cesedi ve bir iskelet toplandığını belirtti.Kampanyanın öneminin sadece 55 gün boyunca toplanan çöp miktarıyla ölçülemeyeceğini belirtti. Kampanyanın hem öncesinde hem de sonrasında elde edilen bazı başarıların yanı sıra Nepal halkının doğa ve çevrenin korunması konusundaki uluslararası kararlılığının da altını çizdi. “Olumsuz hava ve koşullara rağmen bu kampanya sırasında yaklaşık 11 ton çöp, dört terk edilmiş insan cesedi ve bir iskelet toplandı. Bu bir başarı misyonu olduğu kadar, belirlediğimiz ve kabul ettiğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı tamamlama kabiliyetimizi gösterdiğimiz bir hazırlık misyonudur” dedi. ”Ancak bayrak törenlerinde de ifade ettiğim gibi, çöp toplama verileri standartlarından sadece bir tanesidir. Yaklaşık 55 gün süren bu kampanya sırasında toplanan çöp miktarı önemini ortaya koymamaktadır. Bu sadece bir başlangıç. Kampanyanın hem kampanya sırasında hem de sonrasında elde ettiği bazı başarılar, Nepal halkının bu konudaki uluslararası kararlılığını ortaya koymuştur.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/cevre-muhendisleri-toz-tasiniminin-etkisini-surdurdugu-3-il-icin-tarih-verdi-1083160390.html
himalaya dağları
everest dağı
everest
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103657/51/1036575119_118:0:1823:1279_1920x0_80_0_0_0f8c92921c3cea7debdc2a839a73185d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
himalaya dağları, everest dağı, everest, ceset, çöp, nepal
himalaya dağları, everest dağı, everest, ceset, çöp, nepal

Nepal ordusu: Everest Dağı ve Himalayalar’da bu yıl 11 ton çöp, dört ceset ve bir iskelet bulundu

09:35 07.06.2024 (güncellendi: 09:42 07.06.2024)
CC0 / Pixabay / Nefes kesen dağ manzaraları
Nefes kesen dağ manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
CC0 / Pixabay /
Abone ol
Nepal Ordusu, "Himalayalar'ı Kurtarma Çabası'' sloganıyla 2024 Dağ Temizleme Kampanyası kapsamında Everest, Lhotse ve Nuptse'nin de aralarında bulunduğu dağlardan 11 bin atığı topladıklarını ve dört ceset ve bir insan iskeletini bulduklarını açıkladı.
The Himalayan Times'ın haberine göre Nepal Ordusu, geçen çarşamba günü Dünya Çevre Günü dolayısıyla Katmandu'da bir bayrak töreni düzenledi ve bunun Safa Himal Kampanyası-2024 kapsamında yapıldığını belirtti.

Kampanya törenin kapanışında konuşan Genelkurmay Başkanı Prabhu Ram Sharma, olumsuz hava ve koşullara rağmen bu kampanya sırasında yaklaşık 11 ton çöp, dört insan cesedi ve bir iskelet toplandığını belirtti.

Kampanyanın öneminin sadece 55 gün boyunca toplanan çöp miktarıyla ölçülemeyeceğini belirtti.

Kampanyanın hem öncesinde hem de sonrasında elde edilen bazı başarıların yanı sıra Nepal halkının doğa ve çevrenin korunması konusundaki uluslararası kararlılığının da altını çizdi.
“Olumsuz hava ve koşullara rağmen bu kampanya sırasında yaklaşık 11 ton çöp, dört terk edilmiş insan cesedi ve bir iskelet toplandı. Bu bir başarı misyonu olduğu kadar, belirlediğimiz ve kabul ettiğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı tamamlama kabiliyetimizi gösterdiğimiz bir hazırlık misyonudur” dedi. ”Ancak bayrak törenlerinde de ifade ettiğim gibi, çöp toplama verileri standartlarından sadece bir tanesidir. Yaklaşık 55 gün süren bu kampanya sırasında toplanan çöp miktarı önemini ortaya koymamaktadır. Bu sadece bir başlangıç. Kampanyanın hem kampanya sırasında hem de sonrasında elde ettiği bazı başarılar, Nepal halkının bu konudaki uluslararası kararlılığını ortaya koymuştur.''
toz taşınımı, çamurla karışık yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
TÜRKİYE
Çevre mühendisleri toz taşınımının etkisini sürdürdüğü 3 il için tarih verdi
25 Nisan, 19:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала