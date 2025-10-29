https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/eski-tip-ehliyetler-icin-son-firsat-bir-haftada-binlerce-kisi-yeniledi-fiyati-7-bin-lirayi-bulacak-1100579379.html

Eski tip ehliyetler için son fırsat: Bir haftada binlerce kişi yeniledi, fiyatı 7 bin lirayı bulacak

Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bugüne kadar 35 milyon...

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre hızla daralıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni tip ehliyetler, eski belgelerin yerini alıyor. Ancak sürenin son günü olan 31 Ekim 2025 yaklaşırken milyonlarca sürücü hâlâ işlem yapmadı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni ehliyetine kavuştu. Buna karşın 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip ehliyetle trafiğe çıkıyor.Son Haftada 115 Bin Kişi BaşvurduYenileme sürecinin son dönemine girilirken başvurularda dikkat çeken bir artış yaşandı.Resmî verilere göre, yalnızca son bir haftada 115 bin 135 kişi nüfus müdürlüklerine giderek ehliyetini yeniledi.Eylül ayında 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 kişi başvuru yaparken, ekim ayının 28’i itibarıyla toplam başvuru sayısı 166 bin 338 oldu. Yetkililer, son haftalarda artan yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da yükselmesini bekliyor.31 Ekim 2025 son günEski tip sürücü belgeleri, 31 Ekim 2025 tarihine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor.Bu tarihe kadar işlem yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak ve trafiğe çıkmaları mümkün olmayacak. Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor.Kasımda ücretler katlanacakSürücülerin yenileme işlemlerini son güne bırakmaması için en büyük nedenlerden biri, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi.Bu tarihten sonra:

