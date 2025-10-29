https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyetimiz-hakimiyet-kayitsiz-sartsiz-milletindir-ilkesiyle-milli-1100595717.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Külliye Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle milli iradenin şahlanışıdır" dedi.Konuşmasında savunma sanayi ile ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan "20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke, gayretlerimiz neticesinde bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiştir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "6 yıl içerisinde toplam 250 adet Altay tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz" açıklamasında da bulundu. Sadece Türkiye'nin değil, medeniyet coğrafyasının tamamına huzur ve istikrar getirecek Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeye devam ettiklerini bildiren Erdoğan "Millet, binlerce yıldır olduğu gibi, muhabbetle kucaklaştığı müddetçe Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili, harici odak yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

