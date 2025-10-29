https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-nadir-toprak-elementlerinin-abdye-satisi-kesinlikle-soz-1100580120.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışı kesinlikle söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışı kesinlikle söz konusu değil

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerin ABD'ye satışının kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T12:08+0300

2025-10-29T12:08+0300

2025-10-29T12:24+0300

ekonomi̇

alparslan bayraktar

nadir toprak elementleri

eskişehir beylikova nadir toprak elementleri (nte) sahası

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082942388_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_c596f34b5f5cfa3fd9db440f56781597.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin ABD'ye satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahası devlet eliyle işletilecek" dedi. Emin olun ilan ederdikBir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına cevap verdi. Bakan Bayraktar, "Bizim Amerika'da yaptığımız, imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle ilgili yapsaydık, emin olun, onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan ederdik." ifadesini kullandı.Eskişehir Beylikova Sahası'nın dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip saha olduğunu dile getiren Bayraktar, "Beylikova'daki saha, MTA tarafından çok yıllar önce toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Toryum sahası daha sonra 1990'larda Eti Maden'e devrediliyor, yine devletimizin şirketi. Eti Maden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor yıllar içinde. 10 yıldan daha fazla bir süre içinde." dedi.Devlet eliyle işletilecekBakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının devlet eliyle işletileceğini belirterek, "Beylikova'daki endüstriyel tesisinin temelini önümüzdeki yıl atmayı, 2 yıl içinde de tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.Buradaki keşif sonrasında 2020'de pilot tesisi kurarak saflaştırmayla alakalı çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayraktar, şunları ifade etti:Kaya petrolü çalışmalarını anlattıBayraktar, yeni keşiflerin devam edeceğini vurgulayarak, "Kaya petrolüyle ilgili Diyarbakır'da 4 sahada 24 sondaj yapılacak. Benzer yöntemi gaz için Trakya'da uygulamayı düşünüyoruz." diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, Libya'da önemli görüşmeleri nihayete erdirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bayraktar, şunları kaydetti:"Azerbaycan'da bu sene yeni sahalarda yüzde 30'luk bir pay aldık. Şafak-Asiman Sahası'nda. Kazakistan ile çok yoğun ilgiliyiz, orada çalışmalarımız var. Pakistan'da bir tane deniz sahasına ortak olduk, şimdi yeni ihalelere hazırlanıyoruz. Orada deniz sahalarında ve kara sahalarında ortaklıklara bakıyoruz. Türkiye'nin Irak'ta sadece günlük 15 bin varil üretimi var. Bunun 10-15 katına çıkması gerekiyor. Türkiye'nin Irak'ta Basra'da, Kerkük'te, Kuzey Irak'ta çok yoğun çalışmaları bulunuyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiyede-bulunan-nadir-toprak-elementleri-ne-1100220643.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, nadir toprak elementleri, eskişehir beylikova nadir toprak elementleri (nte) sahası, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı