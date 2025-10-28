Deprem bilimci Üşümezsoy, İstanbul için uyardı: '7'ye kadar deprem üretebilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/deprem-bilimci-usumezsoy-istanbul-icin-uyardi-7ye-kadar-deprem-uretebilir--1100563035.html
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem bilimci... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından katıldığı televizyon yayınında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.Marmara'da iki bölgeyi işaret eden Prof. Dr. Üşümezsoy: ''Güney Marmara'da yer alan fay 7'ye kadar deprem üretebilir. Bu İstanbul için riskli. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor'' dedi.
21:46 28.10.2025 (güncellendi: 21:47 28.10.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için iki bölgeyi işaret etti.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından katıldığı televizyon yayınında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.
Marmara'da iki bölgeyi işaret eden Prof. Dr. Üşümezsoy: ''Güney Marmara'da yer alan fay 7'ye kadar deprem üretebilir. Bu İstanbul için riskli. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor'' dedi.