Deprem bilimci Üşümezsoy, İstanbul için uyardı: '7'ye kadar deprem üretebilir'
Deprem bilimci Üşümezsoy, İstanbul için uyardı: '7'ye kadar deprem üretebilir'
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem bilimci...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından katıldığı televizyon yayınında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.Marmara'da iki bölgeyi işaret eden Prof. Dr. Üşümezsoy: ''Güney Marmara'da yer alan fay 7'ye kadar deprem üretebilir. Bu İstanbul için riskli. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor'' dedi.
21:46 28.10.2025 (güncellendi: 21:47 28.10.2025)
© AA / Ali BallıJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul için iki bölgeyi işaret etti.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından katıldığı televizyon yayınında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.
Marmara'da iki bölgeyi işaret eden Prof. Dr. Üşümezsoy: ''Güney Marmara'da yer alan fay 7'ye kadar deprem üretebilir. Bu İstanbul için riskli. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor'' dedi.
Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
MULTİMEDYA
Sındırgı'daki depremin ardından Kütahya'da yamaçtan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya yolu kapattı
19:42
