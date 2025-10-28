https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/deprem-bilimci-usumezsoy-istanbul-icin-uyardi-7ye-kadar-deprem-uretebilir--1100563035.html

Deprem bilimci Üşümezsoy, İstanbul için uyardı: '7'ye kadar deprem üretebilir'

Deprem bilimci Üşümezsoy, İstanbul için uyardı: '7'ye kadar deprem üretebilir'

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem bilimci... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T21:46+0300

2025-10-28T21:46+0300

2025-10-28T21:47+0300

türki̇ye

deprem

deprem son dakika

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sındırgı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098489344_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_ea94cdbf8049d91025f551d9fe08b7eb.jpg

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı depreminin ardından katıldığı televizyon yayınında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.Marmara'da iki bölgeyi işaret eden Prof. Dr. Üşümezsoy: ''Güney Marmara'da yer alan fay 7'ye kadar deprem üretebilir. Bu İstanbul için riskli. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/sindirgidaki-depremin-ardindan-kutahyada-yamactan-kopan-tonlarca-agirliktaki-kaya-yolu-kapatti-1100560594.html

türki̇ye

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sındırgı