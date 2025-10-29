https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dunyanin-ilk-kadin-samuraylarindan-biri-olacak-oyuncu-fadik-sevin-atasoy-zorlu-egitimini-anlatti-1100590171.html
Dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak: Oyuncu Fadik Sevin Atasoy zorlu eğitimini anlattı
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya'da dünyada bir ilk olan eğitim merkezine seçildiğini ve eğitim sonunda dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacağını duyurdu. Sabah'ın haberine göre, Japonya'da bir eğitim merkezinde samuray eğitimleri almaya başlayan Atasoy, "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" dedi.Zihnimizini de eğitiyoruz"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil" diyen Atasoy, "Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı." diye düşüncelerini paylaştı. Atasoy, sosyal medya hesabından da eğitimiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuyor.
Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya'da dünyada bir ilk olan eğitim merkezine seçildiğini ve eğitim sonunda dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacağını duyurdu.
Sabah'ın haberine göre, Japonya'da bir eğitim merkezinde samuray eğitimleri almaya başlayan Atasoy, "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" dedi.
Zihnimizini de eğitiyoruz
"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil" diyen Atasoy, "Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı." diye düşüncelerini paylaştı.
Atasoy, sosyal medya hesabından da eğitimiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuyor.