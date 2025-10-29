https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dunyanin-ilk-kadin-samuraylarindan-biri-olacak-oyuncu-fadik-sevin-atasoy-zorlu-egitimini-anlatti-1100590171.html

Dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak: Oyuncu Fadik Sevin Atasoy zorlu eğitimini anlattı

Dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacak: Oyuncu Fadik Sevin Atasoy zorlu eğitimini anlattı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, dünyada bir ilk olan eğitim merkezinde samuray eğitimi almaya başladı. Ünlü oyuncunun hedefi ilk kadın samuraylardan biri... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T15:10+0300

2025-10-29T15:10+0300

2025-10-29T15:10+0300

yaşam

japonya

samuray

samuray kılıcı

oyuncu

fadik sevin atasoy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100589219_0:96:1224:784_1920x0_80_0_0_6176fb07bcbe3aa2be6655cae1bb1777.jpg

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya'da dünyada bir ilk olan eğitim merkezine seçildiğini ve eğitim sonunda dünyanın ilk kadın samuraylarından biri olacağını duyurdu. Sabah'ın haberine göre, Japonya'da bir eğitim merkezinde samuray eğitimleri almaya başlayan Atasoy, "Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden biri oldum. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla birlikte gece gündüz eğitim alıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çok keyifli geçiyor" dedi.Zihnimizini de eğitiyoruz"Samuray eğitimi, kılıç kullanmaktan ibaret değil" diyen Atasoy, "Dövüş sanatı öğrendiğiniz kadar zihninizi de eğitiyorsunuz, zihninizi sağlam tutmayı öğreniyorsunuz. Tahta kılıçla çalışıyoruz ama şimdiden bana bir güven geldi. Kendimi koruma konusunda özgüvenim arttı." diye düşüncelerini paylaştı. Atasoy, sosyal medya hesabından da eğitimiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dizi-setinde-ucret-krizi-cikti-guller-ve-gunahlarin-yeni-bolumu-cekilebilecek-mi-1100577215.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, samuray, samuray kılıcı, oyuncu, fadik sevin atasoy