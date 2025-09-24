https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kus-gibi-nedeniyle-aylardir-uygulanan-yasak-kalkti-ab-brezilya-tavuk-eti-ithalatini-yeniden-1099628468.html
Kuş gribi nedeniyle aylardır uygulanan yasak kalktı: AB, Brezilya tavuk eti ithalatını yeniden başlattı
Avrupa Birliği, kuş gribi salgını nedeniyle dört aydır durdurulan Brezilya’dan tavuk eti ithalatını yeniden başlattı. Kararın, Brezilya’da yeni vaka görülmemesi ve sağlık kontrollerinin olumlu seyretmesi üzerine alındığı aktarıldı.AB Komisyonu, ilk aşamada bazı bölgeler için yasağı kaldırırken, ekim ayı itibarıyla Rio Grande do Sul eyaletinde de kısıtlamaların tamamen kalkacağı bildirildi. Sadece salgının görüldüğü noktanın çevresinde belirlenen küçük bir alan ekim ortasına kadar kapalı kalacak.Brezilya, AB’nin ana tedarikçilerinden biriBrezilya her ne kadar tavuk ihracatında en büyük pazarını AB’de bulmasa da, geçen yıl Avrupa’nın toplam kanatlı ithalatının yaklaşık üçte birini tek başına sağladı. Bu durum, Avrupa pazarının Brezilya üreticileri için stratejik önemini ortaya koyuyor.Kuş gribi krizi geride kaldı Brezilya makamlarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne bildirdiği üzere, mayıs ayından bu yana yeni bir salgın rapor edilmedi. Yetkililer, ihracatın yeniden başlamasının hem Brezilya ekonomisine hem de Avrupa’daki arz güvenliğine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
13:43 24.09.2025 (güncellendi: 14:18 24.09.2025)
