Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu hareketliliği ve İran nükleer dosyasında son durum
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/dunya-capinda-internet-kesintisi-yasandi-uzmanlar-kesintilerin-devam-edebilecegini-acikladi-1096988378.html
Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı
Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Google Cloud ve diğer bulut tabanlı platformlarda yaşanan küresel kesinti, internetin birçok alanında hizmet aksaklıklarına neden oldu. Google, ABD, Avrupa ve... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T00:00+0300
2025-06-13T00:00+0300
dünya
internet
internet sitesi
internet dolandırıcılığı
i̇nternet bankacılığı
i̇nternet erişimi
internet explorer
internet siteleri
internet kafe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065521942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c439602f6c92858fa663def034f86d.jpg
Google Cloud kaynaklı kesinti dünya çapında internet hizmetlerini etkiledi.Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google Cloud ve diğer bulut tabanlı hizmetlerde yaşanan ciddi kesintiler nedeniyle dijital hizmetlere erişimde sorun yaşadığını aktardı. Arızanın yalnızca Google hizmetlerini değil, Twitch (Amazon), GitHub (Microsoft) ve Mailchimp (Intuit) gibi büyük dijital platformları da etkilediği belirtildi.Kesinti, ilk olarak ABD’de fark edilirken ardından Avrupa ve Asya’daki kullanıcılar da benzer sorunların yaşandığı bildirildi. Google, olayın ardından Cloud Platform (GCP) durum sayfasında “Birden fazla GCP ürünüyle ilgili hizmet sorunları yaşıyoruz” açıklamasıyla kesintiyi doğruladı. Kesintiler sırasında bazı uygulamaların tamamen erişilemez hale geldiği belirtilirken bazılarının ise yalnızca yavaşlama veya bağlantı hatalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.Google mühendisleri, sorunun nedenini kısa sürede tespit ettiğini ve gerekli düzeltici adımların atıldığını bildirdi. Şirket, sistemlerin yeniden test edilmesi sürecinde hizmetlerin yavaş yavaş normale döneceğini, ancak geçici hataların halen yaşanabileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/gunesten-gelen-jeomanyetik-firtina-dunyaya-ulasti-istanbulda-kuzey-isiklari-gorulur-mu-internet-1096708627.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065521942_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_80eb4c52421dfb6e38794b1237889f46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
internet, internet sitesi, internet dolandırıcılığı, i̇nternet bankacılığı, i̇nternet erişimi, internet explorer, internet siteleri, internet kafe
internet, internet sitesi, internet dolandırıcılığı, i̇nternet bankacılığı, i̇nternet erişimi, internet explorer, internet siteleri, internet kafe

Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı

00:00 13.06.2025
© AAÇocuk, bilgisayar oyunu, kulaklık
Çocuk, bilgisayar oyunu, kulaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
Abone ol
Google Cloud ve diğer bulut tabanlı platformlarda yaşanan küresel kesinti, internetin birçok alanında hizmet aksaklıklarına neden oldu. Google, ABD, Avrupa ve Asya’daki toplam 13 bulut hizmetinde sorun yaşandığını doğrularken, Twitch, GitHub ve Mailchimp gibi popüler platformlar da bu kesintiden etkilendi.
Google Cloud kaynaklı kesinti dünya çapında internet hizmetlerini etkiledi.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google Cloud ve diğer bulut tabanlı hizmetlerde yaşanan ciddi kesintiler nedeniyle dijital hizmetlere erişimde sorun yaşadığını aktardı. Arızanın yalnızca Google hizmetlerini değil, Twitch (Amazon), GitHub (Microsoft) ve Mailchimp (Intuit) gibi büyük dijital platformları da etkilediği belirtildi.
Kesinti, ilk olarak ABD’de fark edilirken ardından Avrupa ve Asya’daki kullanıcılar da benzer sorunların yaşandığı bildirildi. Google, olayın ardından Cloud Platform (GCP) durum sayfasında “Birden fazla GCP ürünüyle ilgili hizmet sorunları yaşıyoruz” açıklamasıyla kesintiyi doğruladı.
Kesintiler sırasında bazı uygulamaların tamamen erişilemez hale geldiği belirtilirken bazılarının ise yalnızca yavaşlama veya bağlantı hatalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
Google mühendisleri, sorunun nedenini kısa sürede tespit ettiğini ve gerekli düzeltici adımların atıldığını bildirdi. Şirket, sistemlerin yeniden test edilmesi sürecinde hizmetlerin yavaş yavaş normale döneceğini, ancak geçici hataların halen yaşanabileceğini kaydetti.
Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
YAŞAM
Güneş'ten gelen jeomanyetik fırtına Dünya'ya ulaştı: İstanbul'da kuzey ışıkları görülür mü? İnternet gider mi?
2 Haziran , 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала