https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/dunya-capinda-internet-kesintisi-yasandi-uzmanlar-kesintilerin-devam-edebilecegini-acikladi-1096988378.html
Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı
Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Google Cloud ve diğer bulut tabanlı platformlarda yaşanan küresel kesinti, internetin birçok alanında hizmet aksaklıklarına neden oldu. Google, ABD, Avrupa ve... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T00:00+0300
2025-06-13T00:00+0300
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Google Cloud kaynaklı kesinti dünya çapında internet hizmetlerini etkiledi.Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google Cloud ve diğer bulut tabanlı hizmetlerde yaşanan ciddi kesintiler nedeniyle dijital hizmetlere erişimde sorun yaşadığını aktardı. Arızanın yalnızca Google hizmetlerini değil, Twitch (Amazon), GitHub (Microsoft) ve Mailchimp (Intuit) gibi büyük dijital platformları da etkilediği belirtildi.Kesinti, ilk olarak ABD’de fark edilirken ardından Avrupa ve Asya’daki kullanıcılar da benzer sorunların yaşandığı bildirildi. Google, olayın ardından Cloud Platform (GCP) durum sayfasında “Birden fazla GCP ürünüyle ilgili hizmet sorunları yaşıyoruz” açıklamasıyla kesintiyi doğruladı. Kesintiler sırasında bazı uygulamaların tamamen erişilemez hale geldiği belirtilirken bazılarının ise yalnızca yavaşlama veya bağlantı hatalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.Google mühendisleri, sorunun nedenini kısa sürede tespit ettiğini ve gerekli düzeltici adımların atıldığını bildirdi. Şirket, sistemlerin yeniden test edilmesi sürecinde hizmetlerin yavaş yavaş normale döneceğini, ancak geçici hataların halen yaşanabileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/gunesten-gelen-jeomanyetik-firtina-dunyaya-ulasti-istanbulda-kuzey-isiklari-gorulur-mu-internet-1096708627.html
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Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı
Google Cloud ve diğer bulut tabanlı platformlarda yaşanan küresel kesinti, internetin birçok alanında hizmet aksaklıklarına neden oldu. Google, ABD, Avrupa ve Asya’daki toplam 13 bulut hizmetinde sorun yaşandığını doğrularken, Twitch, GitHub ve Mailchimp gibi popüler platformlar da bu kesintiden etkilendi.
Google Cloud kaynaklı kesinti dünya çapında internet hizmetlerini etkiledi.
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google Cloud ve diğer bulut tabanlı hizmetlerde yaşanan ciddi kesintiler nedeniyle dijital hizmetlere erişimde sorun yaşadığını aktardı. Arızanın yalnızca Google hizmetlerini değil, Twitch (Amazon), GitHub (Microsoft) ve Mailchimp (Intuit) gibi büyük dijital platformları da etkilediği belirtildi.
Kesinti, ilk olarak ABD’de fark edilirken ardından Avrupa ve Asya’daki kullanıcılar da benzer sorunların yaşandığı bildirildi. Google, olayın ardından Cloud Platform (GCP) durum sayfasında “Birden fazla GCP ürünüyle ilgili hizmet sorunları yaşıyoruz” açıklamasıyla kesintiyi doğruladı.
Kesintiler sırasında bazı uygulamaların tamamen erişilemez hale geldiği belirtilirken bazılarının ise yalnızca yavaşlama veya bağlantı hatalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
Google mühendisleri, sorunun nedenini kısa sürede tespit ettiğini ve gerekli düzeltici adımların atıldığını bildirdi. Şirket, sistemlerin yeniden test edilmesi sürecinde hizmetlerin yavaş yavaş normale döneceğini, ancak geçici hataların halen yaşanabileceğini kaydetti.