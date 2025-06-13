https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/dunya-capinda-internet-kesintisi-yasandi-uzmanlar-kesintilerin-devam-edebilecegini-acikladi-1096988378.html

Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı

Dünya çapında internet kesintisi yaşandı: Uzmanlar, kesintilerin devam edebileceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Google Cloud ve diğer bulut tabanlı platformlarda yaşanan küresel kesinti, internetin birçok alanında hizmet aksaklıklarına neden oldu. Google, ABD, Avrupa ve... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T00:00+0300

2025-06-13T00:00+0300

2025-06-13T00:00+0300

dünya

internet

internet sitesi

internet dolandırıcılığı

i̇nternet bankacılığı

i̇nternet erişimi

internet explorer

internet siteleri

internet kafe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065521942_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c439602f6c92858fa663def034f86d.jpg

Google Cloud kaynaklı kesinti dünya çapında internet hizmetlerini etkiledi.Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Google Cloud ve diğer bulut tabanlı hizmetlerde yaşanan ciddi kesintiler nedeniyle dijital hizmetlere erişimde sorun yaşadığını aktardı. Arızanın yalnızca Google hizmetlerini değil, Twitch (Amazon), GitHub (Microsoft) ve Mailchimp (Intuit) gibi büyük dijital platformları da etkilediği belirtildi.Kesinti, ilk olarak ABD’de fark edilirken ardından Avrupa ve Asya’daki kullanıcılar da benzer sorunların yaşandığı bildirildi. Google, olayın ardından Cloud Platform (GCP) durum sayfasında “Birden fazla GCP ürünüyle ilgili hizmet sorunları yaşıyoruz” açıklamasıyla kesintiyi doğruladı. Kesintiler sırasında bazı uygulamaların tamamen erişilemez hale geldiği belirtilirken bazılarının ise yalnızca yavaşlama veya bağlantı hatalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.Google mühendisleri, sorunun nedenini kısa sürede tespit ettiğini ve gerekli düzeltici adımların atıldığını bildirdi. Şirket, sistemlerin yeniden test edilmesi sürecinde hizmetlerin yavaş yavaş normale döneceğini, ancak geçici hataların halen yaşanabileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/gunesten-gelen-jeomanyetik-firtina-dunyaya-ulasti-istanbulda-kuzey-isiklari-gorulur-mu-internet-1096708627.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

internet, internet sitesi, internet dolandırıcılığı, i̇nternet bankacılığı, i̇nternet erişimi, internet explorer, internet siteleri, internet kafe