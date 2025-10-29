Türkiye
DSÖ raporu: Yüksek sıcaklık dünya genelinde her dakika bir kişiyi öldürüyor
DSÖ raporu: Yüksek sıcaklık dünya genelinde her dakika bir kişiyi öldürüyor
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğiyle hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık artışı, dünya genelinde her dakika bir kişinin ölümüne neden oluyor.
DSÖ işbirliğiyle hazırlanan 2025 tarihli Lancet Countdown İklim ve Sağlık Raporu'na göre yükselen sıcaklıklar sebebiyle dünya genelinde her bir dakikada bir kişi hayatını kaybediryor. Araştırmaya göre 1990’lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölümler yüzde 23 arttı. 2012–2021 arasında her yıl ortalama 546 bin kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da yılda her dakika bir ölüm anlamına geliyor.Sıcak hava dalgaları ve kuraklık tarım ürünlerini ve hayvancılığı etkilerken, 2023’te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. 2024’te artan sıcaklık ve yangınlar nedeniyle 154 bin kişi duman kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.
10:21 29.10.2025
Sıcak hava
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğiyle hazırlanan rapora göre küresel sıcaklık artışı, dünya genelinde her dakika bir kişinin ölümüne neden oluyor.
DSÖ işbirliğiyle hazırlanan 2025 tarihli Lancet Countdown İklim ve Sağlık Raporu'na göre yükselen sıcaklıklar sebebiyle dünya genelinde her bir dakikada bir kişi hayatını kaybediryor.
Araştırmaya göre 1990’lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölümler yüzde 23 arttı. 2012–2021 arasında her yıl ortalama 546 bin kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da yılda her dakika bir ölüm anlamına geliyor.
Sıcak hava dalgaları ve kuraklık tarım ürünlerini ve hayvancılığı etkilerken, 2023’te 123 milyon kişi gıda güvensizliği yaşadı. 2024’te artan sıcaklık ve yangınlar nedeniyle 154 bin kişi duman kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.
