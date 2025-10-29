https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/cin-si-cinping---trump-gorusmesini-dogruladi-1100577510.html

Çin, Şi Cinping - Trump görüşmesini doğruladı

Çin, Şi Cinping - Trump görüşmesini doğruladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin lideri Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeyi doğruladı.Görüşmenin, Şi'nin APEC zirvesine katılmak üzere Güney Kore'ye varmasından kısa bir süre sonra, 30 Ekim Perşembe günü Busan şehrinde gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşme, Trump'ın 2025'te göreve gelmesinden ve dünyadaki tüm ülkelere gümrük vergileri uygulamasından bu yana iki liderin ilk defa yüz yüze görüşmesi olacak.Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Çin ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmede taraflar, Çin-ABD ilişkileri ve iki tarafı ilgilendiren diğer konularda görüş alışverişinde bulunacak” ifadesi kullanıldı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında, "Bu görüşmede iki ülke lideri, Çin-ABD ilişkilerini ilgilendiren stratejik ve uzun vadeli konuların yanı sıra, karşılıklı çıkarları ilgilendiren önemli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacak" dedi.Pekin’in, bu toplantıdan olumlu sonuçlar alınmasını sağlamak ve "Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandırmak" için Washington ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Guo, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinde liderlik düzeyindeki diplomasinin "vazgeçilmez bir stratejik rol oynadığını" vurguladı.'Her iki taraf için de iyi bir anlaşma'Güney Kore ziyaretine devam eden Trump ise Güney Kore'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde ABD'nin Çin ile "bir anlaşmaya varacağına" ve bunun "her iki taraf için de iyi bir anlaşma" olacağına inandığını söyledi.

