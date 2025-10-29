https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/bir-asirlik-sir-aciga-cikti-birinci-dunya-savasindan-mektuplar-sahile-vurdu-1100585932.html

Bir asırlık sır açığa çıktı: Birinci Dünya Savaşı’ndan mektuplar sahile vurdu

Bir asırlık sır açığa çıktı: Birinci Dünya Savaşı’ndan mektuplar sahile vurdu

Sputnik Türkiye

Avustralya kıyısında bulunan iki mektup, I. Dünya Savaşı’na giden askerlerin son izlerini gün yüzüne çıkardı. Yüzyıl boyunca kumların altında kalan şişe... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T14:32+0300

2025-10-29T14:32+0300

2025-10-29T14:32+0300

yaşam

avustralya

birinci dünya savaşı

asker

mektup

şişe

mektuplu şişe

sahil

deniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100585702_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_3a1c0ca1baa64b3995f8106cb76c275b.jpg

Avustralya’nın batı kıyısındaki Wharton Plajı’nda çöpleri temizleyen bir aile, 9 ekimde beklenmedik bir keşif yaptı. Peter ve kızı Felicity Brown’un bulduğu eski Schweppes marka cam şişenin içinden, 1916 tarihli iki mektup çıktı. Mektuplar, 27 yaşındaki Malcolm Neville ve 37 yaşındaki William Harley adlı askerler tarafından, Avrupa cephelerine gitmek üzere yola çıkan HMAT A70 Ballarat adlı gemide yazılmıştı.'Mutluyuz, deniz sallanıyor ama moralim yüksek' Askerlerden Neville, annesine yazdığı mektupta, “Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz, yemekler harika. Gemimiz sallanıyor ama keyfimiz yerinde” diye not düştü. Harley ise mesajını bulan kişiye iyi dileklerde bulunarak, “Bu mektubu bulan kişi de bizim kadar iyi olsun” ifadesini yazdı.Birinin umudu, diğerinin vedası Neville, şişeyi bulan kişiden mektubu annesine ulaştırmasını istemişti. Ancak kader acı bir şekilde tecelli etti. Genç asker bir yıl sonra cephede hayatını kaybetti. Harley ise iki kez yaralandıktan sonra savaşın ardından 1934’te, savaşta maruz kaldığı gazın etkisiyle yaşamını yitirdi.Kumların altındaki mucize Şişenin yüz yıldan uzun süre denizde değil, kumların altında gömülü kaldığı tahmin ediliyor. Deb Brown, şişeyi bulduktan sonra her iki askerin ailelerine ulaştı. “Kağıt ıslaktı ama yazılar hala okunabiliyordu. Bu bir mucize. Sanki geçmiş bize bir mesaj göndermiş gibi” dedi.Harley’in torunu Ann Turner, “Gerçekten inanamıyoruz. Sanki dedemiz mezarından bize uzandı” derken, Neville’in yeğeni Herbie Neville, “Onun ne kadar gururlu bir adam olduğunu hissediyoruz. Bu mektuplar ailemizi yeniden birleştirdi” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/arastirma-grip-veya-kovid-19-gecirenlerde-kalp-krizi-ve-felc-riski-4-kat-artiyor-1100586109.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avustralya, birinci dünya savaşı, asker, mektup, şişe, mektuplu şişe, sahil, deniz