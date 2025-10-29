https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/beyoglunda-bir-apartmanda-havai-fisek-patladi-6-kisilik-aile-kurtarildi-1100597719.html
Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek patladı, 6 kişilik aile kurtarıldı
Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek patladı, 6 kişilik aile kurtarıldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde havai fişek patlaması yangına neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak, çevredeki hastanelere...
İtfaiyeye gelen ihbara göre Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında aynı aileden 6 kişi mahsur kaldı.Çukur Mahallesi'ndeki apartmana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen aile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
21:48 29.10.2025 (güncellendi: 21:51 29.10.2025)
İstanbul Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde havai fişek patlaması yangına neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiyeye gelen ihbara göre Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında aynı aileden 6 kişi mahsur kaldı.
Çukur Mahallesi'ndeki apartmana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen aile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.