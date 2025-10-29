https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/beyoglunda-bir-apartmanda-havai-fisek-patladi-6-kisilik-aile-kurtarildi-1100597719.html

Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek patladı, 6 kişilik aile kurtarıldı

Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek patladı, 6 kişilik aile kurtarıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde havai fişek patlaması yangına neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak, çevredeki hastanelere... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T21:48+0300

2025-10-29T21:48+0300

2025-10-29T21:51+0300

türki̇ye

havai fişek

yangın

patlama

beyoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099518481_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_045011db507bb4a3ac98be4388282945.jpg

İtfaiyeye gelen ihbara göre Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında aynı aileden 6 kişi mahsur kaldı.Çukur Mahallesi'ndeki apartmana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen aile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-coken-binayla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-1100596916.html

türki̇ye

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

havai fişek, yangın, patlama, beyoğlu