Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

29.10.2025

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor. Benzine zamBenzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı. Fiyat artışı ne zaman?Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak.

