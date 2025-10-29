Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/benzine-zam-bekleniyor-1100574761.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış bekleniyor. 29.10.2025
2025-10-29T10:12+0300
2025-10-29T10:24+0300
ekonomi̇
benzin
akaryakıt
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor. Benzine zamBenzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı. Fiyat artışı ne zaman?Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak.
Benzine zam bekleniyor

10:12 29.10.2025 (güncellendi: 10:24 29.10.2025)
Benzin
© AA / İsmail Aslandağ
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor.

Benzine zam

Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı.

Fiyat artışı ne zaman?

Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek.

Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak.
