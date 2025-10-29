https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/benzine-zam-bekleniyor-1100574761.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış bekleniyor.
Benzine zam bekleniyor
10:12 29.10.2025 (güncellendi: 10:24 29.10.2025)
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına artış bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor.
Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı.
Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek.
Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak.