Akaryakıta zam geliyor: LPG'de fiyat değişecek

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 2 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere... 01.10.2025, Sputnik Türkiye

Döviz kuru ve ÖTV artışları ile birlikte brent petroldeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. Bu kapsamda 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.Brent petrol ve döviz kuru etkisiSon aylarda brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve kur hareketliliği, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıttaki artış, vatandaşların bütçesine de yansımaya devam ediyor.İstanbul’da güncel fiyatlarAnkara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları

