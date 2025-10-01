https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/akaryakita-zam-geliyor-lpgde-fiyat-degisecek-1099818727.html
Akaryakıta zam geliyor: LPG'de fiyat değişecek
Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 2 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere...
Döviz kuru ve ÖTV artışları ile birlikte brent petroldeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden yükseltti. Bu kapsamda 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.Brent petrol ve döviz kuru etkisiSon aylarda brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve kur hareketliliği, Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıttaki artış, vatandaşların bütçesine de yansımaya devam ediyor.İstanbul'da güncel fiyatlarAnkara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kuru etkisi
Son aylarda brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve kur hareketliliği, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Akaryakıttaki artış, vatandaşların bütçesine de yansımaya devam ediyor.
İstanbul’da güncel fiyatlar
Avrupa Yakası'nda: Benzin 53.19 TL
, motorin 54.46 TL
, LPG 26.51 TL
Anadolu Yakası'nda: Benzin 53.03 TL
, motorin 54.31 TL
, LPG 25.88 TL
Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları
Ankara
: Benzin 54.02 TL
, motorin 55.45 TL
, LPG 26.40 TL
İzmir
: Benzin 54.35 TL
, motorin 55.76 TL
, LPG 26.33 TL