Belçika’da ruh sağlığı alarmı: 'Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor'

Belçika’da ruh sağlığı alarmı: 'Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor'

Belçika’da yapılan yeni bir araştırma, her beş kişiden birinin ruh sağlığı sorunları yaşadığını, uyku bozukluklarının yaygınlaştığını ve özellikle gençler ile... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Belçika’da yapılan yeni bir araştırma, ülke nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini ve bu krizin özellikle gençleri derinden etkilediğini ortaya koydu.Belga ajansının, Belçika Sağlık Enstitüsü Sciensano’nun 2023-2024 sağlık anketine dayandırdığı habere göre, Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor. Stres, gerginlik ve moral bozukluğu gibi semptomlar giderek yaygınlaşıyor.Araştırma ayrıca, katılımcıların yaklaşık yarısının uyku bozukluklarından etkilendiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu durum, toplumun genel ruh halindeki çöküşün en belirgin yansımalarından biri.Gençler, kadınlar ve düşük eğitimliler krizin merkezindeRuh sağlığı sorunlarının özellikle 15-24 yaş arası gençleri etkilediği dikkat çekiyor. Bu yaş grubundaki her dört gençten biri, anksiyete veya depresyon belirtileri gösteriyor. Uzmanlar, sosyal baskılar, gelecek kaygısı ve ekonomik belirsizliğin gençler üzerindeki stresi artırdığını vurguluyor.Aynı zamanda, kadınların ve düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin yalnızlık ve psikolojik zorluklarla daha sık karşılaştığını ortaya koyuyor. Sciensano’ya göre, bu kırılganlığın nedenleri arasında ekonomik kriz, Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve uluslararası politik belirsizlik öne çıkıyor.

