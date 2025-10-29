Avrupa Parlamentosu: RT ve Sputnik internet sitelerine erişim kısıtlamaları genişletilebilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/avrupa-parlamentosu-rt-ve-sputnik-internet-sitelerine-erisim-kisitlamalarini-genisletebilir-1100597412.html

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, RT ve Sputnik sitelerine erişimi AP ağları ve cihazları üzerinden yasaklamayı değerlendirdi. Politico gazetesi, Letonya milletvekili Rihards Kols tarafından sunulan öneri kapsamında, bazı Rus medya sitelerinin hala erişilebilir olduğu belirtilerek, AP’deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu, AB yaptırımlarına tabi Rus medya sitelerine erişimi kısıtlama önerisinde bulunduğunu bildirdi. Erişim kısıtlaması önerilen siteler arasında ise RT, Sputnik, ANO 'TV-Novosti' (RT kanalı tüzel kişiliği), VGTRK gibi kuruluşlar yer alıyor.Politico, Metsola’nın konuyu değerlendirirken AB’nin diğer kurumlarında alınan önlemleri de incelediğini aktardı. Öte yandan, bazı AP üyeleri öneriye teknik ve hukuki zorluklar ile güvenlik dışı gerekçelerle site engellemenin emsal yaratabileceği endişesiyle temkinli yaklaşıyor. Avrupa'da basın kısıtlamalarıBatı’da Rus medya kuruluşlarının durumu son yıllarda giderek karmaşık hale geldi. Kasım 2016’da Avrupa Parlamentosu, Sputnik ve RT’yi başlıca tehdit olarak nitelendiren bir Rus medyasına karşı önlem çağrısı içeren bir karar almıştı. Bazı Batılı politikacılar, Sputnik ve RT’yi ABD ve Fransa seçimlerine müdahalede bulunmakla suçlamış ancak bu iddialar kanıtlanamamıştı. Rus yetkililer ise bu suçlamaları asılsız olarak nitelendirmişti. AB, Rusya’nın en büyük medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak, bu kuruluşların Avrupa Birliği topraklarında yayın yapmasını yasaklamıştı. Söz konusu karar, AB ülkelerindeki medya pazarlarından sorumlu ulusal düzenleyici kurumlara veya mahkemelere başvurulmadan alınmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın gazetecilere, sporculara ve kültür temsilcilerine yönelik yaptırımlarını beklemediklerini ifade etmişti.

