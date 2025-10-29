Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/avrupa-parlamentosu-rt-ve-sputnik-internet-sitelerine-erisim-kisitlamalarini-genisletebilir-1100597412.html
Avrupa Parlamentosu: RT ve Sputnik internet sitelerine erişim kısıtlamaları genişletilebilir
Avrupa Parlamentosu: RT ve Sputnik internet sitelerine erişim kısıtlamaları genişletilebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, RT ve Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarının internet sitelerine erişim kısıtlamalarını genişletme önerisini... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T21:39+0300
2025-10-29T21:40+0300
dünya
avrupa
letonya
fransa
avrupa parlamentosu (ap)
rusya
sputnik
russia today (rt)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087730335_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_62976b482380357e1568e8c7e4a4f777.jpg
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, RT ve Sputnik sitelerine erişimi AP ağları ve cihazları üzerinden yasaklamayı değerlendirdi. Politico gazetesi, Letonya milletvekili Rihards Kols tarafından sunulan öneri kapsamında, bazı Rus medya sitelerinin hala erişilebilir olduğu belirtilerek, AP’deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu, AB yaptırımlarına tabi Rus medya sitelerine erişimi kısıtlama önerisinde bulunduğunu bildirdi. Erişim kısıtlaması önerilen siteler arasında ise RT, Sputnik, ANO 'TV-Novosti' (RT kanalı tüzel kişiliği), VGTRK gibi kuruluşlar yer alıyor.Politico, Metsola’nın konuyu değerlendirirken AB’nin diğer kurumlarında alınan önlemleri de incelediğini aktardı. Öte yandan, bazı AP üyeleri öneriye teknik ve hukuki zorluklar ile güvenlik dışı gerekçelerle site engellemenin emsal yaratabileceği endişesiyle temkinli yaklaşıyor. Avrupa'da basın kısıtlamalarıBatı’da Rus medya kuruluşlarının durumu son yıllarda giderek karmaşık hale geldi. Kasım 2016’da Avrupa Parlamentosu, Sputnik ve RT’yi başlıca tehdit olarak nitelendiren bir Rus medyasına karşı önlem çağrısı içeren bir karar almıştı. Bazı Batılı politikacılar, Sputnik ve RT’yi ABD ve Fransa seçimlerine müdahalede bulunmakla suçlamış ancak bu iddialar kanıtlanamamıştı. Rus yetkililer ise bu suçlamaları asılsız olarak nitelendirmişti. AB, Rusya’nın en büyük medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak, bu kuruluşların Avrupa Birliği topraklarında yayın yapmasını yasaklamıştı. Söz konusu karar, AB ülkelerindeki medya pazarlarından sorumlu ulusal düzenleyici kurumlara veya mahkemelere başvurulmadan alınmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın gazetecilere, sporculara ve kültür temsilcilerine yönelik yaptırımlarını beklemediklerini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ukrayna-iki-uc-yasindaki-cocuklari-da-kara-listeye-ekliyor-1100595593.html
letonya
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087730335_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_96025c2447299cd571e3c44ba717472c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, letonya, fransa, avrupa parlamentosu (ap), rusya, sputnik, russia today (rt)
avrupa, letonya, fransa, avrupa parlamentosu (ap), rusya, sputnik, russia today (rt)

Avrupa Parlamentosu: RT ve Sputnik internet sitelerine erişim kısıtlamaları genişletilebilir

21:39 29.10.2025 (güncellendi: 21:40 29.10.2025)
Sputnik
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, RT ve Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarının internet sitelerine erişim kısıtlamalarını genişletme önerisini değerlenirdi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, RT ve Sputnik sitelerine erişimi AP ağları ve cihazları üzerinden yasaklamayı değerlendirdi.
Politico gazetesi, Letonya milletvekili Rihards Kols tarafından sunulan öneri kapsamında, bazı Rus medya sitelerinin hala erişilebilir olduğu belirtilerek, AP’deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu, AB yaptırımlarına tabi Rus medya sitelerine erişimi kısıtlama önerisinde bulunduğunu bildirdi.
Erişim kısıtlaması önerilen siteler arasında ise RT, Sputnik, ANO 'TV-Novosti' (RT kanalı tüzel kişiliği), VGTRK gibi kuruluşlar yer alıyor.
Politico, Metsola’nın konuyu değerlendirirken AB’nin diğer kurumlarında alınan önlemleri de incelediğini aktardı.
Öte yandan, bazı AP üyeleri öneriye teknik ve hukuki zorluklar ile güvenlik dışı gerekçelerle site engellemenin emsal yaratabileceği endişesiyle temkinli yaklaşıyor.

Avrupa'da basın kısıtlamaları

Batı’da Rus medya kuruluşlarının durumu son yıllarda giderek karmaşık hale geldi. Kasım 2016’da Avrupa Parlamentosu, Sputnik ve RT’yi başlıca tehdit olarak nitelendiren bir Rus medyasına karşı önlem çağrısı içeren bir karar almıştı.
Bazı Batılı politikacılar, Sputnik ve RT’yi ABD ve Fransa seçimlerine müdahalede bulunmakla suçlamış ancak bu iddialar kanıtlanamamıştı. Rus yetkililer ise bu suçlamaları asılsız olarak nitelendirmişti.
AB, Rusya’nın en büyük medya kuruluşlarına yaptırım uygulayarak, bu kuruluşların Avrupa Birliği topraklarında yayın yapmasını yasaklamıştı. Söz konusu karar, AB ülkelerindeki medya pazarlarından sorumlu ulusal düzenleyici kurumlara veya mahkemelere başvurulmadan alınmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın gazetecilere, sporculara ve kültür temsilcilerine yönelik yaptırımlarını beklemediklerini ifade etmişti.
Ukrayna'lı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
DÜNYA
Ukrayna, iki-üç yaşındaki çocukları da kara listeye ekliyor
19:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала