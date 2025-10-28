https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/kalp-sagligi-icin-onerilen-sure-belli-oldu-uzmanlardan-15-dakika-kesintisiz-yuruyus-onerisi-1100543819.html
Kalp sağlığı için önerilen süre belli oldu: Uzmanlardan 15 dakika kesintisiz yürüyüş önerisi
Yeni araştırma, günde en az 15 dakika kesintisiz yürüyüşün kalp sağlığı için kısa yürüyüşlerden daha etkili olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, yürüyüş süresi ve temposunun kalp sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekiyor.
2025-10-28T13:55+0300
2025-10-28T13:55+0300
2025-10-28T13:55+0300
sağlik
sağlıklı yaşam
yürüyüş
egzersiz
kalp sağlığı
kardiyovasküler hastalık
annals of internal medicine
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0b/1096933229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82340c2d8046bfa0a4e0736b1ea02f41.jpg
uzun yürüyüş, kalp sağlığı, günlük yürüyüş, kısa yürüyüş, kardiyovasküler sağlık, yürüyüş süresi, tempolu yürüyüş, az hareketli kişiler, ölüm riski, sağlık araştırması
uzun yürüyüş, kalp sağlığı, günlük yürüyüş, kısa yürüyüş, kardiyovasküler sağlık, yürüyüş süresi, tempolu yürüyüş, az hareketli kişiler, ölüm riski, sağlık araştırması
Yeni bir araştırma, günde en az 15 dakika kesintisiz yürüyüşün kalp sağlığı için kısa yürüyüşlerden daha etkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle az hareket edenler için uzun yürüyüşlerin büyük fark yarattığını belirten uzmanlar, yürüyüşün miktarından çok nasıl yapıldığının önemli olduğunu vurguladı.
Günlük yürüyüşlerin kalp sağlığına katkısında uzun yürüyüşlerin kısa turlardan daha etkili olduğu ortaya çıktı. Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en az 15 dakika kesintisiz yürümek, kalp için ideal bir egzersiz sağlıyor. Uzmanlar bu sürenin yaklaşık bin 500 adıma denk geldiğini belirtti.
Kesintisiz yürüyüşlere çıkanların kalp rahatsızlığı riski azalıyor
Çalışmada, İngiltere’de 40–79 yaş arasındaki 33 bin 560 yetişkin, günde 8 bin adımdan az yürüyen kişiler olarak izlendi. Katılımcılar, yürüyüş sürelerine göre gruplara ayrıldı:
5 ila 10 dakika: yüzde 33,5
10 ila 15 dakika: yüzde 15,5
15 dakika ve üzeri: yüzde 8
Sekiz yıl boyunca izlenen katılımcılarda, uzun süre yürüyenlerin kalp rahatsızlığı riski, kısa yürüyüş yapanlara göre daha düşük bulundu. Az aktif olanlar arasında dahi uzun yürüyüşler, kalp hastalığı ve ölüm riskini anlamlı şekilde düşürdü.
'Kaç kere yürüyüşe çıkıldığı önemli değil, nasıl yapıldığı önemli'
Araştırmacılar, kalp sağlığı açısından yürüyüşün miktarından çok, nasıl yapıldığının önemli olduğunu vurguladı. Prof. Emmanuel Stamatakis, “Çok az hareket edenler bile yürüyüş modellerini değiştirerek tek seferde daha uzun yürüyebilir ve kalpleri için büyük fayda sağlayabilir” dedi.
NHS, haftada 150 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite, örneğin tempolu yürüyüş öneriyor ve özellikle 65 yaş üstü yetişkinlerin her gün hareket etmelerini tavsiye ediyor. British Heart Foundation’dan Emily McGrath ise, “Başlangıçta zor gelse de, vücut alıştıkça hareket kolaylaşır ve kalp sağlığı için katkı sağlar” diye ekledi.
Daha önce yapılan araştırmalar, uzun yürüyüşlerin kalp sağlığına etkisini destekliyor
Önceki araştırmalar da yürüyüş süresinin kalp sağlığı üzerindeki etkisini destekliyor. 2018 yılında yapılan ve Amerikan Kalp Derneği tarafından da paylaşılan ve British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada, hızlı yürüyüşlerin genel ölüm riskini yaklaşık yüzde 24 oranında azalttığı bulundu.
Benzer şekilde PLOS One dergisinde yayımlanan, 2015 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, bir milin 24 dakikadan uzun sürede yürünmesinin kardiyovasküler hastalıklar ve demans gibi sağlık sorunları riskini artırdığını ortaya koydu.
Uzmanlar bu bulguların, yürüyüşün süresinin ve temposunun kalp sağlığı için büyük önem taşıdığını gösterdiğini ve uzun yürüyüşlerin kısa turlardan daha etkili olduğunu desteklediğini altını çizdi.
Kalp sağlığı üzerinde yürüyüş ve fiziksel aktivitenin yanı sıra beslenme, genetik faktörler, sigara kullanımı, kolesterol ve kan basıncı seviyeleri, stres düzeyi gibi birçok etken de rol oynuyor. Araştırmacılar, uzun yürüyüşlerin kalp sağlığına faydalı olduğunu vurgularken, bu faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.