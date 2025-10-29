https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/antalyada-400-metrelik-dev-turk-bayragiyla-yuruyus-duzenlendi-1100598925.html
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.Katılımcılar, Konyaaltı Caddesi Varyantı’nda bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Polis ekipleri, güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi bandosu marşlarla eşlik ederken, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi yürüyüşe katıldı.
Antalya’da 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
23:23 29.10.2025 (güncellendi: 23:24 29.10.2025)
Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla kutlandı. Katılımcılar, 400 metrelik dev Türk bayrağı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.
Katılımcılar, Konyaaltı Caddesi Varyantı’nda bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Polis ekipleri, güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi bandosu marşlarla eşlik ederken, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi yürüyüşe katıldı.