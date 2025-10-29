Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/antalyada-400-metrelik-dev-turk-bayragiyla-yuruyus-duzenlendi-1100598925.html
Antalya’da 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
Antalya’da 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
Sputnik Türkiye
Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla kutlandı. Katılımcılar, 400 metrelik dev Türk bayrağı ve meşalelerle... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T23:23+0300
2025-10-29T23:24+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
türk
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim 1923
29 ekim resepsiyonu
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100598751_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_98e3cc47f0146bcd603a00308ca5fbbf.jpg
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.Katılımcılar, Konyaaltı Caddesi Varyantı’nda bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Polis ekipleri, güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi bandosu marşlarla eşlik ederken, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi yürüyüşe katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/izmirde-dalgic-polisler-sualtinda-turk-bayragi-acti-1100593743.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100598751_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_340ab8ac7db74b3a82408406373053a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, türk, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim 1923, 29 ekim resepsiyonu, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
türkiye, antalya, türk, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim 1923, 29 ekim resepsiyonu, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

Antalya’da 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi

23:23 29.10.2025 (güncellendi: 23:24 29.10.2025)
© AA / Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalya’da 400 metrelik dev Türk bayrağı
Antalya’da 400 metrelik dev Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AA / Antalya Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla kutlandı. Katılımcılar, 400 metrelik dev Türk bayrağı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 400 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.
Katılımcılar, Konyaaltı Caddesi Varyantı’nda bir araya gelerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Polis ekipleri, güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi bandosu marşlarla eşlik ederken, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi yürüyüşe katıldı.
Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
TÜRKİYE
İzmir'de dalgıç polisler sualtında Türk bayrağı açtı
17:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала