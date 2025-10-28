Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık 7 derece düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgar fırtına şeklinde etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı bölgelerinde 5 ila 7 derece azalacak. Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı'da kuvvetli sağanak ve rüzgar yer yer fırtınaya dönüşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat
Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENİZLİ 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 29°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 28°C
Parçalı bulutlu.
ISPARTA 18°C
Parçalı bulutlu.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA 22°C
Parçalı bulutlu.
SİVAS 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 18°C
Parçalı ve az bulutlu.
KARS 18°C
Parçalı ve az bulutlu.
MALATYA 24°C
Parçalı ve az bulutlu.
VAN 17°C
Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 27°C
Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP 25°C
Parçalı ve az bulutlu.
MARDİN 24°C
Parçalı ve az bulutlu.
SİİRT 24°C
Parçalı ve az bulutlu.
