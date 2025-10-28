https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/meteorolojiden-kritik-uyari-sicaklik-7-derece-dusuyor-kuvvetli-yagis-ve-ruzgar-firtina-seklinde-1100529255.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklık 7 derece düşüyor, kuvvetli yağış ve rüzgar fırtına şeklinde etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı bölgelerinde 5 ila 7 derece azalacak. Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Sel ve su baskınlarına dikkatYağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Yalova ve Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BURSA 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İSTANBUL 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.KIRKLARELİ 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı.EGEParçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DENİZLİ 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İZMİR 23°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MUĞLA 17°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA 29°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ANTALYA 23°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 28°CParçalı bulutlu.ISPARTA 18°CParçalı bulutlu.İÇ ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 21°CParçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.KONYA 22°CParçalı bulutlu.SİVAS 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU 19°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 19°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 22°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 19°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.RİZE 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.SAMSUN 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.TRABZON 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 18°CParçalı ve az bulutlu.KARS 18°CParçalı ve az bulutlu.MALATYA 24°CParçalı ve az bulutlu.VAN 17°CParçalı ve az bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 27°CParçalı ve az bulutlu.GAZİANTEP 25°CParçalı ve az bulutlu.MARDİN 24°CParçalı ve az bulutlu.SİİRT 24°CParçalı ve az bulutlu.

