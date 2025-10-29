https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/almanya-holokost-magdurlarina-rekor-tazminat-odeyecek-1100595191.html

Almanya, Holokost mağdurlarına rekor tazminat ödeyecek

Almanya, Holokost (Yahudi Soykırımı) mağdurlarına yapılacak yardımı rekor seviye yükseltti.Tazminatlar Konferansı'yla (Claims Conference) yapılan yıllık görüşmelerin ardından Berlin yönetimi, dünya genelindeki Holokost kurtulanları için 923.9 milyon euro (992 milyon dolar) ödeme yapılacağını açıkladı.Yeni anlaşmaya göre, evde bakım hizmetleri için ayrılan bütçe 30 milyon euro artırılarak kuruluş tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Holokost’un hatırlanmasına yönelik eğitim programlarına da 3 milyon euro ek fon sağlandı. Böylece 2029 yılına kadar Holokost eğitimi için ayrılacak toplam bütçe 48 milyon euroyu bulacak.Almanya, gelecek dört yıl boyunca Holokost eğitimi için 175 milyon euro, programın başlangıcından bu yana ise toplamda 276 milyon euro ayırmış olacak.Yardımlar 2028’e kadar uzatıldıHolokost mağdurlarına her yıl yapılan bin 450 euro tutarındaki 'Zor Durum Fonu Ek Ödemeleri' programı da 2028 yılına kadar uzatıldı. Bu kapsamda, dünya genelinde 127 binden fazla kurtulan mali destekten yararlanacak.Ayrıca, Holokost sırasında Yahudileri kurtarmak için hayatlarını riske atan 'Ulusların Arasındaki Dürüstler' olarak bilinen Yahudi olmayan kişiler de artık evde bakım desteğinden faydalanabilecek.Holokost eğitimi için 2029’a kadar destekAlmanya, Holokost eğitimi ve farkındalığını artırmak için ayırdığı bütçeyi 2029 yılına kadar sürdürecek. Fon; öğretmen eğitimleri, akademik araştırmalar, film, oyun ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi öğrenme araçlarını destekleyecek.

