Almanya: İsrail dışlanırsa Eurovision’a katılmayız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Eurovision 2026’dan men edilmesi halinde Almanya’nın da yarışmadan çekileceğini açıkladı. EBU, Kasım ayında İsrail’in katılımı için oylama yapacak.

dünya

avrupa

eurovision

friedrich merz

i̇srail

almanya

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması ihtimaline sert tepki gösterdi. Merz, ARD’ye verdiği röportajda, “İsrail’in orada bir yeri var. Bu konunun tartışılması bile skandal” ifadelerini kullandı. Merz, İsrail’in dışlanması halinde Almanya’nın yarışmadan çekileceğini duyurdu.İspanya, İsrail katılırsa yarışmadan çekileceğini belirttiEurovision’un en büyük finansörleri arasında yer alan 'Büyük Beşli' ülkeleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, yarışmanın bel kemiğini oluşturuyor. Fransa yarışmaya katılacağını açıklarken, İspanya, İsrail yasaklanmazsa yarışmadan çekileceğini duyurdu. Ayrıca Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi bazı Avrupa ülkeleri de İsrail’in men edilmemesi halinde Eurovision’dan çekilme tehdidinde bulundu. Danimarka ise İsrail katılsa da yarışmada kalacağını, ancak 'katılım koşullarını yeniden değerlendireceğini' açıkladı.EBU’dan kritik oylama: Kasım’da karar verilecekTartışmaların büyümesi üzerine Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kasım ayında olağanüstü bir çevrim içi oylama düzenleneceğini duyurdu. Oylamada, İsrail kamu yayıncısı KAN’ın bu sene 70. yıldönümünün kutlanacağı 2026 Eurovision’a katılıp katılamayacağı karara bağlanacak. EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, üye yayıncılara gönderdiği mektupta “İsrail’in katılımı konusunda benzeri görülmemiş bir görüş çeşitliliği” bulunduğunu belirterek, kararın “daha geniş bir demokratik temelde” alınması gerektiğini vurguladı.Sanatçılardan ortak çağrı: 'İsrail yarışmadan men edilsin'Aralarında önceki yılların yarışmacılarının da bulunduğu 70’ten fazla sanatçı, İsrail’in ve kamu yayıncısı KAN’ın yarışmadan çıkarılması yönünde açık mektup yayımladı. Geçen yılın kazananı Avusturyalı şarkıcı JJ de bu çağrıya destek verdi.Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.

i̇srail

almanya

almanya başbakanı merz, friedrich merz, eurovision 2026, israil eurovision, ebu oylama, avrupa yayın birliği, kan yayıncısı, viyana eurovision, israil boykot, eurovision tartışması