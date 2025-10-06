https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/almanya-israil-dislanirsa-eurovisiona-katilmayiz-1099960603.html
Almanya: İsrail dışlanırsa Eurovision’a katılmayız
Almanya: İsrail dışlanırsa Eurovision’a katılmayız
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Eurovision 2026’dan men edilmesi halinde Almanya’nın da yarışmadan çekileceğini açıkladı. EBU, Kasım ayında İsrail’in katılımı için oylama yapacak.
2025-10-06T16:40+0300
2025-10-06T16:40+0300
2025-10-06T16:40+0300
dünya
avrupa
eurovision
friedrich merz
i̇srail
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0d/1056330498_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a87a0b28772283ca7bb8feb419e5ca00.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması ihtimaline sert tepki gösterdi. Merz, ARD’ye verdiği röportajda, “İsrail’in orada bir yeri var. Bu konunun tartışılması bile skandal” ifadelerini kullandı. Merz, İsrail’in dışlanması halinde Almanya’nın yarışmadan çekileceğini duyurdu.İspanya, İsrail katılırsa yarışmadan çekileceğini belirttiEurovision’un en büyük finansörleri arasında yer alan 'Büyük Beşli' ülkeleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, yarışmanın bel kemiğini oluşturuyor. Fransa yarışmaya katılacağını açıklarken, İspanya, İsrail yasaklanmazsa yarışmadan çekileceğini duyurdu. Ayrıca Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi bazı Avrupa ülkeleri de İsrail’in men edilmemesi halinde Eurovision’dan çekilme tehdidinde bulundu. Danimarka ise İsrail katılsa da yarışmada kalacağını, ancak 'katılım koşullarını yeniden değerlendireceğini' açıkladı.EBU’dan kritik oylama: Kasım’da karar verilecekTartışmaların büyümesi üzerine Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kasım ayında olağanüstü bir çevrim içi oylama düzenleneceğini duyurdu. Oylamada, İsrail kamu yayıncısı KAN’ın bu sene 70. yıldönümünün kutlanacağı 2026 Eurovision’a katılıp katılamayacağı karara bağlanacak. EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, üye yayıncılara gönderdiği mektupta “İsrail’in katılımı konusunda benzeri görülmemiş bir görüş çeşitliliği” bulunduğunu belirterek, kararın “daha geniş bir demokratik temelde” alınması gerektiğini vurguladı.Sanatçılardan ortak çağrı: 'İsrail yarışmadan men edilsin'Aralarında önceki yılların yarışmacılarının da bulunduğu 70’ten fazla sanatçı, İsrail’in ve kamu yayıncısı KAN’ın yarışmadan çıkarılması yönünde açık mektup yayımladı. Geçen yılın kazananı Avusturyalı şarkıcı JJ de bu çağrıya destek verdi.Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/ispanyanin-ardindan-hollanda-da-israilin-eurovisiona-katilmasi-halinde-yarismadan-cekilecegini-1099335801.html
i̇srail
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0d/1056330498_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6aab48e0080711b877c94daf349d7ee2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya başbakanı merz, friedrich merz, eurovision 2026, israil eurovision, ebu oylama, avrupa yayın birliği, kan yayıncısı, viyana eurovision, israil boykot, eurovision tartışması
almanya başbakanı merz, friedrich merz, eurovision 2026, israil eurovision, ebu oylama, avrupa yayın birliği, kan yayıncısı, viyana eurovision, israil boykot, eurovision tartışması
Almanya: İsrail dışlanırsa Eurovision’a katılmayız
70. yıldönümü kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Eurovision 2026 yarışmasından İsrail'in çıkarılması Avrupa'da gündemde. İspanya ve Hollanda'nın yanı sıra birçok ünlü isim İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını talep ederken Almanya Başbakanı Merz, 'İsrail'in yeri orası, bu tartışma bile skandal' diyerek tepki gösterdi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması ihtimaline sert tepki gösterdi. Merz, ARD’ye verdiği röportajda, “İsrail’in orada bir yeri var. Bu konunun tartışılması bile skandal” ifadelerini kullandı. Merz, İsrail’in dışlanması halinde Almanya’nın yarışmadan çekileceğini duyurdu.
İspanya, İsrail katılırsa yarışmadan çekileceğini belirtti
Eurovision’un en büyük finansörleri arasında yer alan 'Büyük Beşli' ülkeleri, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, yarışmanın bel kemiğini oluşturuyor. Fransa yarışmaya katılacağını açıklarken, İspanya, İsrail yasaklanmazsa yarışmadan çekileceğini duyurdu.
Ayrıca Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi bazı Avrupa ülkeleri de İsrail’in men edilmemesi halinde Eurovision’dan çekilme tehdidinde bulundu. Danimarka ise İsrail katılsa da yarışmada kalacağını, ancak 'katılım koşullarını yeniden değerlendireceğini' açıkladı.
EBU’dan kritik oylama: Kasım’da karar verilecek
Tartışmaların büyümesi üzerine Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kasım ayında olağanüstü bir çevrim içi oylama düzenleneceğini duyurdu. Oylamada, İsrail kamu yayıncısı KAN’ın bu sene 70. yıldönümünün kutlanacağı 2026 Eurovision’a katılıp katılamayacağı karara bağlanacak.
EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, üye yayıncılara gönderdiği mektupta “İsrail’in katılımı konusunda benzeri görülmemiş bir görüş çeşitliliği” bulunduğunu belirterek, kararın “daha geniş bir demokratik temelde” alınması gerektiğini vurguladı.
Sanatçılardan ortak çağrı: 'İsrail yarışmadan men edilsin'
Aralarında önceki yılların yarışmacılarının da bulunduğu 70’ten fazla sanatçı, İsrail’in ve kamu yayıncısı KAN’ın yarışmadan çıkarılması yönünde açık mektup yayımladı. Geçen yılın kazananı Avusturyalı şarkıcı JJ de bu çağrıya destek verdi.
Emma Stone, Olivia Colman, Javier Bardem ve Tilda Swinton gibi ünlü isimler, İsrail film kurumlarını boykot edeceklerini duyurdu.