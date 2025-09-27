https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/market-raflarindaki-13-markaya-buyuk-ceza-uygulama-yasaklandi-1099713204.html

Market raflarındaki 13 markaya büyük ceza: Uygulama yasaklandı

Market raflarındaki 13 markaya büyük ceza: Uygulama yasaklandı

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 şirkete toplam 3 milyar 704 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 14 şirket hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğine yönelik soruşturma yürüttü.Soruşturma sürecinde Beypiliç, Keskinoğlu, Lezita, Şenpiliç ve Bolez uzlaşma yolunu seçti. Bu şirketlere yüzde 25 indirim uygulanarak 1 milyar 29 milyon lira ceza kesildi.8 firmaya ağır cezaDiğer şirketlerden Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk’un ise rekabete aykırı bilgi değişimi yaptığı belirlendi. Bu firmalara toplamda 2 milyar 674 milyon lira ceza uygulandı.Böylece, 13 firmaya verilen toplam ceza miktarı 3 milyar 704 milyon lirayı buldu.CP Standart’a ceza çıkmadıSoruşturmanın taraflarından CP Standart Gıda AŞ için ise kanunu ihlal ettiğine dair bulguya ulaşılamadı. Bu nedenle şirkete herhangi bir idari yaptırım uygulanmadı.Fiyat listesi uygulaması yasaklandıRekabet Kurulu ayrıca, firmaların güncellenmiş fiyat listelerini ileri tarihli olarak duyurmasını yasakladı. Bundan sonra satış fiyatları, alıcılara bildirildiği andan itibaren geçerli olacak.Bu karar ile, satıcı ve alıcılar arasında önceden yapılan fiyat paylaşımının önüne geçilmesi, sektörde rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması ve tüketicilerin korunması hedefleniyor.

