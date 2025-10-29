https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abdli-kongre-uyesi-luna-rdif-baskani-dmitriyev-ile-gorusmemiz-oldukca-verimli-gecti-1100599581.html
ABD’li Kongre Üyesi Luna: RDIF Başkanı Dmitriyev ile görüşmemiz oldukça verimli geçti
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ve iki tarafın ortak noktalar bulduğunu... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_5ec14de396f48c4a50e6414366451bb2.jpg
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Anna Paulina Luna, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.Luna, tarafların karşılıklı değerler ve çıkarlarda ortak noktalar bulduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:Luna, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapılması yönündeki çabaların, NATO ülkeleri ve bazı AB liderleri tarafından düşmanca karşılandığına dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Luna ayrıca, Rusya Devlet Duması milletvekilleri ile görüşecek ABD Kongre üyelerinden oluşan heyete başkanlık edeceğini anımsatarak, toplantının yerinin şu anda diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenmekte olduğunu kaydetti.
