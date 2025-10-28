Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'

"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."