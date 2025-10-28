Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/yerlikaya-acikladi-depremin-ardindan-25-yapi-hasari-ihbari-olmak-uzere-toplam-504-ihbar-alinmistir-1100528371.html
Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'
Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25'i yapı hasarı olmak üzere toplam...
2025-10-28T03:39+0300
2025-10-28T03:39+0300
türki̇ye
türkiye
ali yerlikaya
balıkesir
sındırgı
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de, yerin 5.99 kilometre derinliğinde ve 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 504 ihbar ulaştığını, bunlardan 25’inin yapı hasarı ihbarı olduğunu açıkladı.Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
türki̇ye
balıkesir
sındırgı
türkiye, ali yerlikaya, balıkesir, sındırgı, deprem, deprem son dakika
türkiye, ali yerlikaya, balıkesir, sındırgı, deprem, deprem son dakika

Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'

03:39 28.10.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AA / Mehmet Futsi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25’i yapı hasarı olmak üzere toplam 504 ihbar ulaştığını açıkladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de, yerin 5.99 kilometre derinliğinde ve 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 504 ihbar ulaştığını, bunlardan 25’inin yapı hasarı ihbarı olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."
