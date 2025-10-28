https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/yerlikaya-acikladi-depremin-ardindan-25-yapi-hasari-ihbari-olmak-uzere-toplam-504-ihbar-alinmistir-1100528371.html
Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'
Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25’i yapı hasarı olmak üzere toplam... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T03:39+0300
2025-10-28T03:39+0300
2025-10-28T03:39+0300
türki̇ye
türkiye
ali yerlikaya
balıkesir
sındırgı
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1147aced0f8b82946ef4100908c3edd.jpg
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de, yerin 5.99 kilometre derinliğinde ve 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 504 ihbar ulaştığını, bunlardan 25’inin yapı hasarı ihbarı olduğunu açıkladı.Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
türki̇ye
balıkesir
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089591693_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_48fa3e2b8e4943822f591dbeaf7dc842.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ali yerlikaya, balıkesir, sındırgı, deprem, deprem son dakika
türkiye, ali yerlikaya, balıkesir, sındırgı, deprem, deprem son dakika
Yerlikaya açıkladı: 'Depremin ardından 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır'
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25’i yapı hasarı olmak üzere toplam 504 ihbar ulaştığını açıkladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de, yerin 5.99 kilometre derinliğinde ve 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 504 ihbar ulaştığını, bunlardan 25’inin yapı hasarı ihbarı olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."