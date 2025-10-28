https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/venezuella-abd-savas-gemisinin-demirledigi-trinidad-ve-tobago-ile-enerji-anlasmalarini-askiya-aldi-1100538289.html
Venezüella, ABD savaş gemisinin demirlediği Trinidad ve Tobago ile enerji anlaşmalarını askıya aldı
Venezüella, ABD savaş gemisinin demirlediği Trinidad ve Tobago ile enerji anlaşmalarını askıya aldı
Sputnik Türkiye
ABD, geçen hafta USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler'e göndermesinin ardından şimdi USS Gravely'yi Port of Spain'e demirledi. ABD’ye ait bir savaş... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T12:03+0300
2025-10-28T12:03+0300
2025-10-28T12:03+0300
dünya
abd
venezüella
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
donald trump
nicolas maduro
uss gravely
karayipler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_8c26fc4b71c367fce70c443f17b8d108.jpg
Venezüella, kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago’ya ABD’ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, bu ülkeyle yürürlükte olan enerji anlaşmalarını askıya aldı.ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle Karayipler’deki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, ABD Donanması’na ait “USS Gravely” füzesavar gemisinin 26 Ekim’de Trinidad ve Tobago’nun başkenti Port of Spain’e demirlemesi bölgede yeni tartışmalara yol açtı. Venezüella enerji anlaşmalarını askıya aldıVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin açıklamasında Trinidad ve Tobago’yu “ABD’nin uçak gemisi gibi hareket etmekle” suçladı. Maduro, bu adımın ardından iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarının askıya alındığını bildirdi.Trinidad ve Tobago hükümetinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmaların iptal edilme ihtimalinden endişe duymadıklarını belirterek, “Geleceğimiz Venezüella’ya bağlı değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır” ifadesini kullandı.ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığı genişliyorABD Donanması’na ait “USS Gravely” savaş gemisi, Port of Spain’e demirlemiş ve 30 Ekim’e kadar bölgede kalacağı açıklanmıştı. Yetkililer, geminin bölgedeki askerlerle ortak tatbikatlar için konuşlandırıldığını belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı “yerinde mücadele” politikasını genişletmesinin ardından, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağında belirgin artış yaşanıyor.Yaz sonundan bu yana ABD, Karayipler ve Latin Amerika çevresine 8 savaş gemisi, denizaltılar, amfibi saldırı gemileri, insansız hava araçları ve savaş uçakları dahil olmak üzere geniş bir askeri kuvvet konuşlandırdı.Venezüella yönetimi, bu askeri hareketliliği “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirirken, Maduro hükümeti 4.5 milyon milis gücünü seferber ederek olası saldırılara karşı hazırlık yaptığını açıklamış, askeri tatbikat başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/venezuella-abd-gerilimi-maduro-uss-gerald-r-fordu-savas-hazirligi-olarak-nitelendirdi-1100472601.html
venezüella
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099216289_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_85ec0dd10270018db9b5cbb41d23e4c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump, nicolas maduro, uss gravely, karayipler
abd, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, donald trump, nicolas maduro, uss gravely, karayipler
Venezüella, ABD savaş gemisinin demirlediği Trinidad ve Tobago ile enerji anlaşmalarını askıya aldı
ABD, geçen hafta USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler'e göndermesinin ardından şimdi USS Gravely'yi Port of Spain'e demirledi. ABD’ye ait bir savaş gemisinin Trinidad ve Tobago’ya demirlemesi, Karayipler’de gerilimi artırdı. Venezüella, 'ABD’nin uçak gemisi gibi davranmakla' suçladığı ada ülkesiyle enerji anlaşmalarını durdurdu.
Venezüella, kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago’ya ABD’ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, bu ülkeyle yürürlükte olan enerji anlaşmalarını askıya aldı.
ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle Karayipler’deki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, ABD Donanması’na ait “USS Gravely” füzesavar gemisinin 26 Ekim’de Trinidad ve Tobago’nun başkenti Port of Spain’e demirlemesi bölgede yeni tartışmalara yol açtı.
Venezüella enerji anlaşmalarını askıya aldı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin açıklamasında Trinidad ve Tobago’yu “ABD’nin uçak gemisi gibi hareket etmekle” suçladı. Maduro, bu adımın ardından iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarının askıya alındığını bildirdi.
Trinidad ve Tobago hükümetinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmaların iptal edilme ihtimalinden endişe duymadıklarını belirterek, “Geleceğimiz Venezüella’ya bağlı değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır” ifadesini kullandı.
ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığı genişliyor
ABD Donanması’na ait “USS Gravely” savaş gemisi, Port of Spain’e demirlemiş ve 30 Ekim’e kadar bölgede kalacağı açıklanmıştı. Yetkililer, geminin bölgedeki askerlerle ortak tatbikatlar için konuşlandırıldığını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı “yerinde mücadele” politikasını genişletmesinin ardından, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağında belirgin artış yaşanıyor.
Yaz sonundan bu yana ABD, Karayipler ve Latin Amerika çevresine 8 savaş gemisi, denizaltılar, amfibi saldırı gemileri, insansız hava araçları ve savaş uçakları dahil olmak üzere geniş bir askeri kuvvet konuşlandırdı.
Venezüella
yönetimi, bu askeri hareketliliği “egemenliğe müdahale”
olarak nitelendirirken, Maduro hükümeti 4.5 milyon milis gücünü seferber ederek olası saldırılara karşı hazırlık yaptığını açıklamış, askeri tatbikat
başlatmıştı.