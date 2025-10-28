Türkiye
Venezüella, ABD savaş gemisinin demirlediği Trinidad ve Tobago ile enerji anlaşmalarını askıya aldı
Venezüella, ABD savaş gemisinin demirlediği Trinidad ve Tobago ile enerji anlaşmalarını askıya aldı
ABD, geçen hafta USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler'e göndermesinin ardından şimdi USS Gravely'yi Port of Spain'e demirledi. ABD’ye ait bir savaş... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella, kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago’ya ABD’ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, bu ülkeyle yürürlükte olan enerji anlaşmalarını askıya aldı.ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle Karayipler’deki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, ABD Donanması’na ait “USS Gravely” füzesavar gemisinin 26 Ekim’de Trinidad ve Tobago’nun başkenti Port of Spain’e demirlemesi bölgede yeni tartışmalara yol açtı. Venezüella enerji anlaşmalarını askıya aldıVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin açıklamasında Trinidad ve Tobago’yu “ABD’nin uçak gemisi gibi hareket etmekle” suçladı. Maduro, bu adımın ardından iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarının askıya alındığını bildirdi.Trinidad ve Tobago hükümetinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmaların iptal edilme ihtimalinden endişe duymadıklarını belirterek, “Geleceğimiz Venezüella’ya bağlı değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır” ifadesini kullandı.ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığı genişliyorABD Donanması’na ait “USS Gravely” savaş gemisi, Port of Spain’e demirlemiş ve 30 Ekim’e kadar bölgede kalacağı açıklanmıştı. Yetkililer, geminin bölgedeki askerlerle ortak tatbikatlar için konuşlandırıldığını belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı “yerinde mücadele” politikasını genişletmesinin ardından, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağında belirgin artış yaşanıyor.Yaz sonundan bu yana ABD, Karayipler ve Latin Amerika çevresine 8 savaş gemisi, denizaltılar, amfibi saldırı gemileri, insansız hava araçları ve savaş uçakları dahil olmak üzere geniş bir askeri kuvvet konuşlandırdı.Venezüella yönetimi, bu askeri hareketliliği “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirirken, Maduro hükümeti 4.5 milyon milis gücünü seferber ederek olası saldırılara karşı hazırlık yaptığını açıklamış, askeri tatbikat başlatmıştı.
Venezüella, kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago’ya ABD’ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, bu ülkeyle yürürlükte olan enerji anlaşmalarını askıya aldı.
ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle Karayipler’deki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, ABD Donanması’na ait “USS Gravely” füzesavar gemisinin 26 Ekim’de Trinidad ve Tobago’nun başkenti Port of Spain’e demirlemesi bölgede yeni tartışmalara yol açtı.

Venezüella enerji anlaşmalarını askıya aldı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, konuya ilişkin açıklamasında Trinidad ve Tobago’yu “ABD’nin uçak gemisi gibi hareket etmekle” suçladı. Maduro, bu adımın ardından iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarının askıya alındığını bildirdi.
Trinidad ve Tobago hükümetinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, anlaşmaların iptal edilme ihtimalinden endişe duymadıklarını belirterek, “Geleceğimiz Venezüella’ya bağlı değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır” ifadesini kullandı.

ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığı genişliyor

ABD Donanması’na ait “USS Gravely” savaş gemisi, Port of Spain’e demirlemiş ve 30 Ekim’e kadar bölgede kalacağı açıklanmıştı. Yetkililer, geminin bölgedeki askerlerle ortak tatbikatlar için konuşlandırıldığını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı “yerinde mücadele” politikasını genişletmesinin ardından, ABD’nin bölgedeki askeri yığınağında belirgin artış yaşanıyor.
Yaz sonundan bu yana ABD, Karayipler ve Latin Amerika çevresine 8 savaş gemisi, denizaltılar, amfibi saldırı gemileri, insansız hava araçları ve savaş uçakları dahil olmak üzere geniş bir askeri kuvvet konuşlandırdı.
Venezüella yönetimi, bu askeri hareketliliği “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirirken, Maduro hükümeti 4.5 milyon milis gücünü seferber ederek olası saldırılara karşı hazırlık yaptığını açıklamış, askeri tatbikat başlatmıştı.
