Venezüella-ABD gerilimi: Maduro, USS Gerald R. Ford’u 'yeni bir savaşın habercisi' olarak nitelendirdi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin 'uyuşturucu ile mücadele' gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisini Karayipler’e göndermesini 'yeni bir... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler’e sevk etmesini “yeni bir savaşın habercisi” olarak değerlendirdi. Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD, bir kez daha dünyayı çatışmaya sürüklüyor. Verdikleri sözlere rağmen şimdi yeni bir sonsuz savaş kurguluyorlar” dedi.Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ı Venezüella hükümetini hedef almakla suçladı. Maduro, “Uydurma gerekçelerle Venezüella’yı şeytanlaştırıyorlar” ifadeleriyle, ülkesine yönelik olası bir saldırıya karşı 4.5 milyon milis gücünün hazır olduğunu vurguladı.ABD’den 'uyuşturucuyla mücadele' açıklamasıABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “uluslararası suç örgütleriyle mücadele” gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisini ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına gönderdiğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, geminin kısa sürede Karayipler’deki görev bölgesine ulaşacağını belirtti.Parnell, “Başkanın talimatı doğrultusunda, uluslararası uyuşturucu terörizmine karşı mücadele için deniz kuvvetleri bölgeye intikal etti” dedi. ABD, ağustos ayından bu yana Venezüella açıklarında 8 savaş gemisi, denizaltılar ve F-35 uçakları dahil geniş çaplı bir askeri varlık oluşturdu.ABD’nin son haftalarda Karayipler’de düzenlediği hava saldırılarında 43 kişinin öldüğü bildirildi. Bazı Kongre üyeleri ise Trump’ın bu operasyonlar için “yasal yetkiye sahip olup olmadığının” tartışmalı olduğunu belirtti.USS Gerald R. Ford uçak gemisinin teknik özellikleri
16:17 25.10.2025 (güncellendi: 16:30 25.10.2025)
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayipler’e sevk etmesini “yeni bir savaşın habercisi” olarak değerlendirdi. Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD, bir kez daha dünyayı çatışmaya sürüklüyor. Verdikleri sözlere rağmen şimdi yeni bir sonsuz savaş kurguluyorlar” dedi.
Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ı Venezüella hükümetini hedef almakla suçladı. Maduro, “Uydurma gerekçelerle Venezüella’yı şeytanlaştırıyorlar” ifadeleriyle, ülkesine yönelik olası bir saldırıya karşı 4.5 milyon milis gücünün hazır olduğunu vurguladı.
ABD’den 'uyuşturucuyla mücadele' açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “uluslararası suç örgütleriyle mücadele” gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisini ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına gönderdiğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, geminin kısa sürede Karayipler’deki görev bölgesine ulaşacağını belirtti.
Parnell, “Başkanın talimatı doğrultusunda, uluslararası uyuşturucu terörizmine karşı mücadele için deniz kuvvetleri bölgeye intikal etti” dedi. ABD, ağustos ayından bu yana Venezüella açıklarında 8 savaş gemisi, denizaltılar ve F-35 uçakları dahil geniş çaplı bir askeri varlık oluşturdu.
ABD’nin son haftalarda Karayipler’de düzenlediği hava saldırılarında 43 kişinin öldüğü bildirildi. Bazı Kongre üyeleri ise Trump’ın bu operasyonlar için “yasal yetkiye sahip olup olmadığının” tartışmalı olduğunu belirtti.
USS Gerald R. Ford uçak gemisinin teknik özellikleri
Genişlik (uçuş güvertesi):
78 metre
Tam yüklü ağırlık:
Yaklaşık 100 bin ton
Hız:
30 knot (yaklaşık 56 km/saat)
Mürettebat:
Yaklaşık 4 bin 660 kişi (personel ve hava filosu dahil)
Uçak Kapasitesi:
Yaklaşık 90 uçak