Üşümezsoy 2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çekmişti: Geriye sadece Simav kaldı, Simav bitmedi

"Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1’lik fayın kırılmasıyla 10 km’lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2’lik deprem 6.1’lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1’i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9’luk depremler gelir. Bu Sındırgı’nın dağlarına doğru bir kesiminde, 10 km daha güneyinde olabilir. Akhisar’dan Manisa’ya doğru giden hatta deprem fırtınası oluyor ama deprem olmuyor orda. Aynısı Simav’da geçerli, Simav’ın kuzeyinde depremler oldu ama o Simav’daki fay değil, oradaki de deprem fırtınası."