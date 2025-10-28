Üşümezsoy 2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çekmişti: Geriye sadece Simav kaldı, Simav bitmedi
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ağustos ayında Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası "(Sındırgı) Birçok sarsıntı olabilir. 6.2'lik de bir tane daha olabilir, yanındaki fay kırılırsa. Eğer Demirci tarafı kırılmazsa olmaz" demişti. Üşümezsoy, Simav, Karadeniz ve Silivri'ye dair açıklamalar yaptı.
Prof. Dr. Üşümezsoy, dün akşam CNN Türk kanalına Simav, Karadeniz ve Silivri'ye dair değerlendirmeler yaptı:
"Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor? 100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Sındırgı’nın altında değil güneyine doğru, bundan büyük bir deprem beklemesinler."
"Karadeniz’in açıklarında 3.9’luk bir deprem olmuştu. 23 Nisan’da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bunları tetikliyor. Karadeniz’deki olan depremler ve kuzeye doğru artçılar değil, tetiklenen depremler. Marmara depremini etkilemez."
"En fazla 4.9’luk depremler gelir."
"Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1’lik fayın kırılmasıyla 10 km’lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2’lik deprem 6.1’lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1’i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9’luk depremler gelir. Bu Sındırgı’nın dağlarına doğru bir kesiminde, 10 km daha güneyinde olabilir. Akhisar’dan Manisa’ya doğru giden hatta deprem fırtınası oluyor ama deprem olmuyor orda. Aynısı Simav’da geçerli, Simav’ın kuzeyinde depremler oldu ama o Simav’daki fay değil, oradaki de deprem fırtınası."
"Geriye sadece Simav kaldı, Simav bitmedi."
"Dağlarda kerpiç binalar varsa oralarda yıkım belki olabilir. Burada yan yana faylar var, biri kırılınca komşu faya stres yapıyor. 15 km’lik alan yırtılınca artçılar olmaya başlamıştı, stres yüklemiş demek ki. Birinci depremde kırılmadan kaynaklanan stres bu faya aktarıldı. Bu ikisi de kırıldıktan sonra burada uzun süre deprem olmaz. Geriye sadece Simav kaldı, Simav bitmedi."
"Orada korkacak bir şey yok."
"Silivri’nin içinde bir çukur var, o bölge 2 kırık arasında kalan bir fay, burada büyük bir fay olmaz. Çekmece içinden geçen bir fay var, artık aktif değil, dün Karadeniz içinde olan deprem orda oldu. Bu olayda olunca haliyle Silivri’de yaşayanlar korktu. Orada korkacak bir şey yok."
"Marmara’da 1999’dan beri en fazla risk taşıyan fay Kumburgaz – Silivri çukurundaki 35 km’lik faydır. En fazla 6,5 büyüklüğünde deprem yapar. Ama diğer arkadaşlar Silivri ile Yeşilköy arasında 770 km’lik fay vardır ve 7.2’lik deprem yapar. Ben de o fay iki parçadır dedim, iki parça kırılırsa iki tane 6.2’lik deprem yapar."