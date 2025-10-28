https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/sindirgida-61-buyuklugunde-depremin-ardindan-14-artci-gerceklesti-1100529126.html
Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde depremin ardından 14 artçı gerçekleşti
Sındırgı’da 6.1’lik deprem sonrası 14 artçı kaydedilirken, 7’si 4.0 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem sonrası artçılar devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre, ana depremden sonra 28 Ekim sabah saatlerine kadar toplam 14 artçı deprem kaydedildi. Bu artçılardan 7 tanesi 4.0 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti. En büyük artçı sarsıntı 4.4 büyüklüğünde 28 Ekim saat 02.30’da kaydedildi. Depremler genel olarak 6–9 kilometre derinlik aralığında oluştu. Yetkililer vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.
Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem sonrası artçılar devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede sarsıntılar sürüyor.
AFAD verilerine göre, ana depremden sonra 28 Ekim sabah saatlerine kadar toplam 14 artçı deprem kaydedildi. Bu artçılardan 7 tanesi 4.0 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.
En büyük artçı sarsıntı 4.4 büyüklüğünde 28 Ekim saat 02.30’da kaydedildi. Depremler genel olarak 6–9 kilometre derinlik aralığında oluştu. Yetkililer vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.