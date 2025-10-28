https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/trump-si-gorusmesinde-izlenecek-3-sey-1100552915.html
Trump-Şi görüşmesinde izlenecek 3 şey
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde yapılacak APEC zirvesinde görüşecek. TikTok'tan ticaret anlaşmasına masada gündemde olan konular için detaylar haberde...
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında yüz yüze görüşecek.
Ocak ayında ikinci dönemine başlayan Trump ile Şi’nin bu görüşmesi, uzun süredir beklenen ilk ikili temas olacak. Zirve, hafta sonu Malezya’da yürütülen ticaret görüşmelerinin ardından düzenleniyor. Taraflar, ortak bir çerçeve üzerinde ilerleme kaydedileceği yönünde iyimser açıklamalarda bulundu.
Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun, pazartesi günkü basın toplantısında detay vermekten kaçınarak, “Görüşmeye ilişkin bilgileri zamanında paylaşacağız” demekle yetindi.
İki liderin görüşmesinde küresel ekonomi açısından kritik üç başlık şöyle:
Ticaret gerilimi yumuşuyor mu?
ABD, bu ay başında Trump tarafından gündeme getirilen Çin ürünlerine yönelik yüzde 100 gümrük vergisi artışını askıya aldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü CBS News’e yaptığı açıklamada, “Bu artış şu an için masadan kalktı” ifadelerini kullandı.
Trump’ın bu adımı, Çin’in mayıs ayında açıkladığı ve nadir toprak elementleri içeren ürünlere ihracat lisans şartı getiren düzenlemelere yanıt
olarak gündeme gelmişti.
Dünya genelindeki nadir toprak elementlerinin üçte ikisinden fazlasını kontrol eden Çin, bu mineraller aracılığıyla elektrikli araçlardan füze sistemlerine kadar birçok teknolojide kilit rol oynuyor.
Washington yönetimi ise bu bağımlılığı azaltmak için Avustralya ve Kanada gibi ülkelerle tedarik anlaşmaları yapmaya çalışıyor.
Bessent, Çin’in aralıkta yürürlüğe girmesi planlanan kısıtlamaları erteleyip ertelemeyeceğinin netleşmediğini, ancak “ilerleme kaydedildiğini” söyledi.
ABD’nin en büyük tarım ihracatı kalemi olan soya fasulyesi satışlarında da hareketlilik bekleniyor. Çin’in misilleme vergileri nedeniyle bu yıl durma noktasına gelen satışların yeniden başlaması, ancak ticaret savaşı öncesi seviyelere ulaşmaması öngörülüyor.
TikTok anlaşması imza aşamasında
ABD ve Çin, eylül ayında Madrid’de yapılan görüşmelerde şekillenen TikTok anlaşmasını Busan’daki zirvede nihai hale getirmeye hazırlanıyor. Bessent’e göre “tüm detaylar tamamlandı” ve anlaşma sadece Trump ile Şi’nin imzasını bekliyor.
170 milyon ABD’li kullanıcısı bulunan TikTok, uygulamanın Çinli sahibi ByteDance’in kullanıcı verilerini Pekin yönetimiyle paylaşabileceği yönündeki güvenlik endişeleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu.
Mevcut plana göre, Oracle öncülüğündeki bir ABD konsorsiyumu TikTok’un ABD operasyonlarının yüzde 80 hissesini
devralacak, ByteDance ise yüzde 20 payını koruyacak.
Ancak eleştirmenler, algoritmanın kontrolü tamamen devredilmediği sürece Çin Komünist Partisi’nin etkisinin sürebileceği uyarısında bulunuyor.
Tayvan krizi yeniden gündemde
Trump, Asya turuna çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada Tayvan konusunun Şi ile görüşmesinde 'öncelikli başlıklardan biri' olacağını söyledi.
Pekin yönetimi, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan’ın bağımsızlığını reddediyor ve birleşmeyi sağlamak için 'güç kullanımını dışlamadığını' vurguluyor. Şi Cinping, Tayvan’ı 'kırmızı çizgi' olarak tanımlarken, Çin ordusu son dönemde ada çevresinde yoğun tatbikatlar düzenliyor.
Amerikan basınına göre Washington, yıllardır 'stratejik belirsizlik' politikası izleyerek Tayvan’a silah ve siyasi destek sağlarken, olası bir çatışmada doğrudan savunma taahhüdünde bulunmuyor.
Trump ise yaz aylarında 400 milyon dolarlık askeri yardımı engellemesi ve Tayvan lideri Lai Ching-te’nin New York’a uğramasına izin vermemesi nedeniyle eleştirilmişti.
ABD Savunma Bakanı Marco Rubio ise Japonya’daki açıklamasında “Ticaret anlaşması karşılığında Tayvan’dan vazgeçildiği gibi bir durum söz konusu değil” dedi.