Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı: 23 gözaltı

Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga çıktı 2 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Hacettepe Üniversitesi'nde kavga: 2 öğrenci hastaneye kaldırıldıAnkara'da bir üniversitede çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kavgada yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.23 şüpheliye gözaltıOlaya karıştıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.Polis ekiplerinin fakülte ve hastanedeki tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.
