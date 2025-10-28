Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/hacettepe-universitesinde-tasli-sopali-kavgada-2-ogrenci-yaralandi-23-gozalti-1100534265.html
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı: 23 gözaltı
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı: 23 gözaltı
Sputnik Türkiye
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T09:42+0300
2025-10-28T09:42+0300
türki̇ye
ankara
hacettepe üniversitesi
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445730_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_79511bdde110e8bf301328d689301207.jpg
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga çıktı 2 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Hacettepe Üniversitesi'nde kavga: 2 öğrenci hastaneye kaldırıldıAnkara'da bir üniversitede çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kavgada yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.23 şüpheliye gözaltıOlaya karıştıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.Polis ekiplerinin fakülte ve hastanedeki tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kiraci-ve-dukkan-sahipleri-arasinda-kavga-cikti-kiraci-karpuz-bicagiyla-2-kisiyi-yaraladi-1097970433.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/0d/1042445730_0:0:754:565_1920x0_80_0_0_7713d427569666737dd8768e1074348a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hacettepe üniversitesi'nde kavga, hacettepe üniversitesi'nde ne oldu, hacettepe üniversitesi
hacettepe üniversitesi'nde kavga, hacettepe üniversitesi'nde ne oldu, hacettepe üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı: 23 gözaltı

09:42 28.10.2025
© Fotoğraf : TwitterHacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.
Hacettepe Üniversitesi'nde taşlı sopalı kavga çıktı 2 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi'nde kavga: 2 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ankara'da bir üniversitede çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 öğrenci yaralandı, olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 öğrenci sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

23 şüpheliye gözaltı

Olaya karıştıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin fakülte ve hastanedeki tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
TÜRKİYE
Kiracı ve dükkan sahipleri arasında kavga çıktı: Kiracı, karpuz bıçağıyla 2 kişiyi yaraladı
18 Temmuz, 00:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала