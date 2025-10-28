Icardi'nin menajerinden sözleşme açıklaması: 'Sezon sonuna kadar bekleyemez'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/icardinin-menajerinden-sozlesme-aciklamasi-sezon-sonuna-kadar-bekleyemez-1100560854.html

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino basına konuştu.Pino, Galatasaray yönetiminin son açıklamalarına değinerek, “Kaptan, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz; ardından başka seçenekleri değerlendirme hakkımızı saklı tutacağız. Bunu hem taraftarlara hem de Galatasaray yönetimine en büyük saygımla söylüyorum” dedi.'Uzun süre bekletilemez'Icardi için Avrupa’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldığını vurgulayan Pino, sözlerine şöyle devam etti:'Icardi saygıyı hak ediyor'Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray’a katkılarına da dikkat çekerek, “Başkan Özbek’in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray’ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, elinden geleni yaptı. Mauro'yla Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor; Türkiye’de çok sevilen bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

