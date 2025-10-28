Türkiye
Icardi'nin menajerinden sözleşme açıklaması: 'Sezon sonuna kadar bekleyemez'
Icardi'nin menajerinden sözleşme açıklaması: 'Sezon sonuna kadar bekleyemez'
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino basına konuştu.Pino, Galatasaray yönetiminin son açıklamalarına değinerek, “Kaptan, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz; ardından başka seçenekleri değerlendirme hakkımızı saklı tutacağız. Bunu hem taraftarlara hem de Galatasaray yönetimine en büyük saygımla söylüyorum” dedi.'Uzun süre bekletilemez'Icardi için Avrupa’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldığını vurgulayan Pino, sözlerine şöyle devam etti:'Icardi saygıyı hak ediyor'Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray’a katkılarına da dikkat çekerek, “Başkan Özbek’in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray’ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, elinden geleni yaptı. Mauro'yla Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor; Türkiye’de çok sevilen bir oyuncu” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin menajeri Elio Letterio Pino basına konuştu.
Pino, Galatasaray yönetiminin son açıklamalarına değinerek, “Kaptan, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz; ardından başka seçenekleri değerlendirme hakkımızı saklı tutacağız. Bunu hem taraftarlara hem de Galatasaray yönetimine en büyük saygımla söylüyorum” dedi.

'Uzun süre bekletilemez'

Icardi için Avrupa’dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldığını vurgulayan Pino, sözlerine şöyle devam etti:
Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp kararlarını elbette alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Burada söz konusu olan, bir insanın özel hayatını da etkileyen kararlar.

'Icardi saygıyı hak ediyor'

Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray’a katkılarına da dikkat çekerek, “Başkan Özbek’in de belirttiği gibi, Icardi Galatasaray’ı yeniden hak ettiği en üst seviyelere taşıdı. Fiziksel olarak tam hazır olmadığı zamanlarda bile sahaya çıktı, elinden geleni yaptı. Mauro'yla Galatasaray arasındaki ilişki gerçekten özel bir hikâye. Bu yüzden Icardi saygıyı hak ediyor; Türkiye’de çok sevilen bir oyuncu” ifadelerini kullandı.
