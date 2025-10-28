https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/soygu-rusyadaki-kritik-hedeflere-firlatilan-ihalarin-yuzde-1inden-daha-azi-hedefine-ulasiyor-1100552806.html
Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor
Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'daki kritik altyapı hedeflerine fırlatılan insansız hava araçlarının yüzde 1'den azının hedefine ulaşabildiğini... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T16:02+0300
2025-10-28T16:02+0300
2025-10-28T16:02+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
nijniy novgorod
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099392347_0:58:2848:1660_1920x0_80_0_0_49c8b12e2328a5f2d4c7403a69e6d1a0.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Nijniy Novgorod kentinde kritik tesislerin korunması konusunda bir toplantı düzenledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şoygu, “Yüzdesel olarak bahsedecek olursak, İHA’ların yüzde birinden daha azı hedeflerine ulaşıyor” diye konuştu.Tüm Rus petrol ve gaz şirketlerinin azami koruma önlemleri aldığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, bunların arasında mühendislik önlemlerinin yanı sıra uçan cisimlerle mücadele için hafif silahlı mobil ekiplerinin de yer aldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/soygu-bati-afganistani-istikrarsizlastirma-planlarini-yapiyor-1098909167.html
rusya
nijniy novgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099392347_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_80adb91a0d7df9ca31e314a5a768a7aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, nijniy novgorod, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, nijniy novgorod, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha
Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'daki kritik altyapı hedeflerine fırlatılan insansız hava araçlarının yüzde 1'den azının hedefine ulaşabildiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Nijniy Novgorod kentinde kritik tesislerin korunması konusunda bir toplantı düzenledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şoygu, “Yüzdesel olarak bahsedecek olursak, İHA’ların yüzde birinden daha azı hedeflerine ulaşıyor” diye konuştu.
Tüm Rus petrol ve gaz şirketlerinin azami koruma önlemleri aldığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, bunların arasında mühendislik önlemlerinin yanı sıra uçan cisimlerle mücadele için hafif silahlı mobil ekiplerinin de yer aldığını ifade etti.