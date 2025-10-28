https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/soygu-rusyadaki-kritik-hedeflere-firlatilan-ihalarin-yuzde-1inden-daha-azi-hedefine-ulasiyor-1100552806.html

Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Nijniy Novgorod kentinde kritik tesislerin korunması konusunda bir toplantı düzenledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şoygu, “Yüzdesel olarak bahsedecek olursak, İHA’ların yüzde birinden daha azı hedeflerine ulaşıyor” diye konuştu.Tüm Rus petrol ve gaz şirketlerinin azami koruma önlemleri aldığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, bunların arasında mühendislik önlemlerinin yanı sıra uçan cisimlerle mücadele için hafif silahlı mobil ekiplerinin de yer aldığını ifade etti.

