Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor
Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'daki kritik altyapı hedeflerine fırlatılan insansız hava araçlarının yüzde 1'den azının hedefine ulaşabildiğini... 28.10.2025
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Nijniy Novgorod kentinde kritik tesislerin korunması konusunda bir toplantı düzenledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şoygu, “Yüzdesel olarak bahsedecek olursak, İHA’ların yüzde birinden daha azı hedeflerine ulaşıyor” diye konuştu.Tüm Rus petrol ve gaz şirketlerinin azami koruma önlemleri aldığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, bunların arasında mühendislik önlemlerinin yanı sıra uçan cisimlerle mücadele için hafif silahlı mobil ekiplerinin de yer aldığını ifade etti.
Şoygu: Rusya'daki kritik hedeflere fırlatılan İHA'ların yüzde 1'inden daha azı hedefine ulaşıyor

16:02 28.10.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'daki kritik altyapı hedeflerine fırlatılan insansız hava araçlarının yüzde 1'den azının hedefine ulaşabildiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Nijniy Novgorod kentinde kritik tesislerin korunması konusunda bir toplantı düzenledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şoygu, “Yüzdesel olarak bahsedecek olursak, İHA’ların yüzde birinden daha azı hedeflerine ulaşıyor” diye konuştu.
Tüm Rus petrol ve gaz şirketlerinin azami koruma önlemleri aldığına dikkat çeken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, bunların arasında mühendislik önlemlerinin yanı sıra uçan cisimlerle mücadele için hafif silahlı mobil ekiplerinin de yer aldığını ifade etti.
