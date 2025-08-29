Şoygu: Batı, Afganistan'ı istikrarsızlaştırma planlarını yapıyor

Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Afganistan'da terörist grupların faaliyetinin uyuşturucu üretimiyle doğrudan bağlantılı bir faktör olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazıda şu değerlendirmede bulundu:Rusya Federasyonu'nda yasaklı terör örgütleri olan IŞİD'in Afganistan kanadı Vilayet Horasan'ın en büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Şoygu, bu örgütün ülkenin doğusu, kuzeyi ve kuzeydoğusunda eğitim kampları ve destek üsleri bulunduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın diğer bölgelerinden militanların Afganistan'a transferinin, durumu daha da kötüleştirdiğini kaydeden Şoygu, şunu ekledi:
09:40 29.08.2025
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Batılı istihbarat servislerinin, Taliban'a düşman aşırılıkçı grupları kullanarak Afganistan'ı istikrarsızlaştırmak ve Rusya, Çin ve İran yakınlarında kronik istikrarsızlık ocakları yaratmak için planlar yaptığını belirtti.
Tahminlerimize göre Afganistan'da 20'ye yakın uluslararası terör örgütü bulunuyor ve bunların toplam militan sayısı 23 bini aşıyor. Bunlar bölge ve dünya için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Rusya Federasyonu'nda yasaklı terör örgütleri olan IŞİD'in Afganistan kanadı Vilayet Horasan'ın en büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Şoygu, bu örgütün ülkenin doğusu, kuzeyi ve kuzeydoğusunda eğitim kampları ve destek üsleri bulunduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Afganistan yönetimi, terörizmle mücadele etmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kabil, düzenli olarak IŞİD militanlarını ortadan kaldırıyor. Elbette, Batılı ülkelerin Taliban'a uyguladığı cezalandırıcı yaptırımlar olmasaydı, bu mücadele çok daha etkili olurdu.
Dünyanın diğer bölgelerinden militanların Afganistan'a transferinin, durumu daha da kötüleştirdiğini kaydeden Şoygu, şunu ekledi:
Bu eylemlerin arkasında, Taliban'a düşman aşırılıkçı gruplar aracılığıyla Rusya, Çin ve İran yakınlarında kronik istikrarsızlık ocakları yaratmak ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için planlar yapmaya devam eden bir dizi Batılı ülkenin gizli servislerinin olduğuna inanmak için sebepler var.
