Şoygu: Batı, Afganistan'ı istikrarsızlaştırma planlarını yapıyor

Şoygu: Batı, Afganistan'ı istikrarsızlaştırma planlarını yapıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Batılı istihbarat servislerinin, Taliban'a düşman aşırılıkçı grupları kullanarak Afganistan'ı istikrarsızlaştırmak ve... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Afganistan'da terörist grupların faaliyetinin uyuşturucu üretimiyle doğrudan bağlantılı bir faktör olduğunu kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazıda şu değerlendirmede bulundu:Rusya Federasyonu'nda yasaklı terör örgütleri olan IŞİD'in Afganistan kanadı Vilayet Horasan'ın en büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Şoygu, bu örgütün ülkenin doğusu, kuzeyi ve kuzeydoğusunda eğitim kampları ve destek üsleri bulunduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın diğer bölgelerinden militanların Afganistan'a transferinin, durumu daha da kötüleştirdiğini kaydeden Şoygu, şunu ekledi:

