Şoygu: Batı, Rusya’yı parçalamayı hedefliyor
Şoygu: Batı, Rusya’yı parçalamayı hedefliyor
28.10.2025
2025-10-28T03:29+0300
2025-10-28T03:29+0300
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, 'kolektif Batı'nın Rusya'yı onlarca küçük devlete bölmeyi ve bu yolla ülkeyi kendi iradesine tabi kılarak sömürmeyi hedeflediğini söyledi. Yayımlanan makalesinde Şoygu, "Bugün Rusya'ya ve toplumumuzun tümüne yönelik saldırgan bir dış baskı uygulanıyor. Güçlü bir Rusya karşıtı propaganda yürütülüyor. Tarihimize, kültürümüze, manevi değerlerimize yönelik saldırılar sürüyor. Halklarımızın birliğini ve kardeşliğini bozma girişimleri de devam ediyor" ifadelerini kullandı. Şoygu, Batı'nın Rusya'nın çok uluslu yapısını bir zayıflık olarak gördüğünü, oysa bunun ülkenin en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle yazdı:Rus yetkili, Batı ülkelerinin Rus halklarının manevi ve kültürel dayanışmasını anlayamadığını belirterek, "Rusya'nın çok uluslu halkının ahlaki ve ruhsal gücü, ülkemizin yıkıcı jeopolitik teknolojilere karşı direnmesini sağlıyor. Gerçek ulusal kalkınma da bu birlik içinde mümkündür" ifadelerine yer verdi. Şoygu, günümüzde Rusya'nın en önemli görevlerinden birinin ülke içinde uluslararası barışı ve birliği güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, "Devlet, Rusya'daki her halkın kimliğini ve kültürel özgünlüğünü korumaya büyük önem veriyor. En temel görevimiz, ulusal birliği, benzersiz kültürümüzü ve geleneksel değerlerimizi güçlendirmektir" dedi. Yaklaşık 200 farklı halkın barış içinde yaşadığı Rusya'da bu toplulukların yüzyıllar boyunca ülkenin gelişimine ve devlet yapısının güçlenmesine katkı sunduğunu hatırlatan Şoygu, şu ifadeleri kullandı:
SON HABERLER
Şoygu: Batı, Rusya’yı parçalamayı hedefliyor

03:29 28.10.2025
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, yeni yayımlanan makalesinde Batı’nın Rusya’nın çok uluslu yapısını bir zayıflık olarak gördüğünü ve onlarca küçük devlete bölmeyi istediğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, 'kolektif Batı'nın Rusya’yı onlarca küçük devlete bölmeyi ve bu yolla ülkeyi kendi iradesine tabi kılarak sömürmeyi hedeflediğini söyledi.
Yayımlanan makalesinde Şoygu, “Bugün Rusya’ya ve toplumumuzun tümüne yönelik saldırgan bir dış baskı uygulanıyor. Güçlü bir Rusya karşıtı propaganda yürütülüyor. Tarihimize, kültürümüze, manevi değerlerimize yönelik saldırılar sürüyor. Halklarımızın birliğini ve kardeşliğini bozma girişimleri de devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Şoygu, Batı’nın Rusya’nın çok uluslu yapısını bir zayıflık olarak gördüğünü, oysa bunun ülkenin en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle yazdı:

Düşmanlarımız, Rusya’nın çok uluslu yapısının zayıf noktası olduğunu sanıyor. Oysa bu, bizim en büyük gücümüzdür. Amaçları, Rusya’nın egemenliğini ortadan kaldırmak ve ülkemizi onlarca küçük devlete bölerek kendi çıkarlarına hizmet ettirmektir.

Rus yetkili, Batı ülkelerinin Rus halklarının manevi ve kültürel dayanışmasını anlayamadığını belirterek, “Rusya’nın çok uluslu halkının ahlaki ve ruhsal gücü, ülkemizin yıkıcı jeopolitik teknolojilere karşı direnmesini sağlıyor. Gerçek ulusal kalkınma da bu birlik içinde mümkündür” ifadelerine yer verdi.
Şoygu, günümüzde Rusya’nın en önemli görevlerinden birinin ülke içinde uluslararası barışı ve birliği güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, “Devlet, Rusya’daki her halkın kimliğini ve kültürel özgünlüğünü korumaya büyük önem veriyor. En temel görevimiz, ulusal birliği, benzersiz kültürümüzü ve geleneksel değerlerimizi güçlendirmektir” dedi.
Yaklaşık 200 farklı halkın barış içinde yaşadığı Rusya’da bu toplulukların yüzyıllar boyunca ülkenin gelişimine ve devlet yapısının güçlenmesine katkı sunduğunu hatırlatan Şoygu, şu ifadeleri kullandı:
“Farklı halklarımızın tarih, bilim, kültür ve maneviyat alanlarındaki başarıları Rusya’nın zengin mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, bu benzersiz kültürel çeşitliliği içtenlikle koruyor ve bununla gurur duyuyor”
